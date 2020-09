Explota la bomba en ‘Sálvame’: las Campos tienen un hermano secreto

En Telecinco hay una guerra declarada entre Las Campos y Los Flores que este jueves llegó a su punto más álgido en Sálvame. Y es que a Antonio David no le sentó nada bien que Carmen Borrego cargara contra su hija Rocío en una conocida revista del corazón y se quiso tomar la revancha. ¿Cómo? Soltando la bomba de todas las bombas.

El colaborador del programa se fue encendiendo a medida que pasaba la tarde y el tema de su hija con Las Campos seguía sobre la mesa de debate. Al final, saltó la liebre: "¡Que hable de su separación! ¡De por qué le dieron la custodia al padre de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¿Sigo dando temas?".

"No me tires de la lengua que te estás equivocando. Intentas defender a tus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda. Ya tiene el sábado para hacer el Viva la vida. Vamos para guerra. Me han tocado lo que me duele", le dijo a Kike Calleja, que intentaba en la medida de lo posible defender a sus amigas.

Entonces salieron todas las dudas. "¿Ha salido un hermano de Carmen y Terelu en Málaga? ¿De quién? ¿De la madre? Del padre?", preguntó Paz Padilla que, al igual que el resto de sus compañeros, estaba ojiplática.

Jesús Manuel, otro de los tertulianos de Sálvame, apuntó: "Teresa (Campos) y su marido estaban separados. Él se quedó en Málaga y no sé lo que hizo allí. Yo he escuchado algo".

Antonio David, por su parte, no habló nada más y dejó la pelota en el tejado de Las Campos, que tendrán que pronunciarse sobre su hermano secreto en Viva la vida este fin de semana.