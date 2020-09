Jesús Vázquez, sobre ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: “He pedido hacer la versión gay”

Jesús Vázquez se estrena hoy como presentador de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y nos explica lo que supone este cambio en su carrera.

Además, nos habla de los giros que va a dar el dating tras 12 años y, un poco obligado por la situación de pandemia.

Todo un conjunto de cambios en el formato de Cuatro que habrá que ver si gustan o no a los fieles seguidores.

Así será la nueva generación de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Jesús nos relata en la rueda de prensa que el dating se va a convertir en un híbrido entre "docushow y reality" ya que, aunque "continúa la esencia del programa, sí que cambia el formato".

Para seguir las normas de sanidad, tronistas y pretendientes convivirán por primera vez en la misma casa 24 horas al día. Gimnasio, piscina, un gran jardín, dos salones, una gran cocina y dos terrazas son algunos de los espacios y servicios que incluye la vivienda, donde todo puede pasar: amor, desamor, amistades, celos, rivalidades y diversión.

Pero más allá de la stiuación actual, el programa cambia algunas de sus normas: por primera vez, los tronistas van a tener que elegir a sus pretendientes sin poder verlos físicamente. En base a toda la información que recopilen, a cómo hablen y a su forma de expresarse, tendrán que escoger a tres pretendientes. "Esto también lo hace muy diferente en una época en la que vivimos de la imagen y en la que todo entra por los ojos”.

La casa de los tronistas está a punto de reabrir sus puertas: convivencia, amor, desamor, risas, llantos, celos... ¡Y todo en un mismo lugar! 🙌🏠 Arranca #MyHyV por todo lo alto con una nueva generación de tronistas y pretendientes ❤️ El lunes a las 13:15 horas en @cuatro 🔴 pic.twitter.com/aNPvUNX81z — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) September 13, 2020

Preguntado por si veremos un trono gay como sí ocurre en el formato italiano: "Siempre digo de hacer la versión gay. Siempre me dicen que sí que lo teienen pensado, que es interesante" pero de momento nada.

Tampoco volverán los tronistas que se quedaron a medias como Rubén, Álvaro y Nerea. Aunque sí ha prometido algún regreso... Mientras que Jesús confesó que quería tener a Nagore Robles al lado y que Violeta, María Jesús Ruiz e Iván irán pasando por el programa, igual que algunos opinionistas que rodarán.

¿Cómo se tomó Jesús la propuesta de presentar el dating?

Preguntdo por cómo le llegó la noticia, Jesús recordó el momento: "Estaba grabando con Bertín y sonó mi teléfono que era el jefe, Paolo Vasile, que quería hacer una videoconferencia conmigo. Como estábamos en ese momento tan duro de los ERTE, yo no tenía programa y no sabíamos nada, colgué y le dije a mi marido que me iban a congelar el contrato", dijo entre risas.

Pero al escuchar la propuesta: "Me queddé atónito porque era lo último que me esperaba. Solo pensaba en el dating. No reaccioné mucho. Me dijeron que lo iban a cambiar todo, que era mi vuelta a los realities y ahí ya me empecé a venir arriba. Así que primero fue un susto más que una alegría".