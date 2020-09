Muere Jota Mayúscula, uno de los pioneros del hip-hop español

Pionero, pilar, referente... Todos los adjetivos que hoy se pueden leer en los medios de comunicación de toda España se quedan cortos para definir a Jota Maýúscula. El rapero, dj, productor y presentador de El Rimadero en Radio 3 ha fallecido esta madrugada a los 48 años de edad.

La causa de la muerte de Jesús Bibang González (1971-2020) aún no ha sido confirmada oficialmente. Algunos medios especializados del hip-hop y periodistas musicales apuntan al coronavirus Covid-19 mientras que otros señalan que se ha tratado de un infarto.

Fundador en los 90 de El Club de los Poetas Violentos junto a Frank-T y El Meswy, entre otros, J mayúscula desarrolló una carrera musical durante tres décadas que le fue convirtiendo en una auténtica leyenda dentro del género. Ganador del concurso DJ DMC en Madrid en 1993 su nombre comenzó a ser en un imprescindible en la escena del rap y del hip-hop con el paso de los años.

Tanto en CPV (Madrid, zona bruta, Y ahora ke, eh?...) como en solitario (Hombre negro soltero busca, Una vida extra...) o colaborando con otros artistas del panorama musical nacional e internacional, la figura del músico se fue haciendo gigante hasta el punto de dirigir durante más de dos décadas uno de los programas referentes del hip-hop, El Rimadero, donde descubría los futuros talentos llamados a marcar una época como él hizo.

7 Notas 7 Colores, Violadores del Verso, La Mala Rodríguez, Arianna Puello, Hablando en Plata, Elphomega, Kultama... fueron sólo algunos de los artistas y grupos con los que colaboró a lo largo de sus más de dos décadas de trabajo. Sus míticas sesiones en los estudios + Graves SuperProducciones ya forman parte de la historia de la música española.

Artistas, políticos, periodistas y seguidores de varias generaciones lloran hoy la muerte de Jota Mayúscula: "La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) lamenta la desaparición de este innovador creador que, con sus composiciones, contribuyó a difundir y enriquecer este estilo musical, con el que cautivó a varias generaciones de jóvenes".

"Vivo la música, es mi vida, ahora también mi trabajo, me gusta sopesarla, respirarla, el resto es solo magia, la música me busca, no tengo que ir a buscarla". Siempre quedarán sus versos en nuestro recuerdo. DEP