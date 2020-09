Alicia Keys lanza su nueva canción: ‘Love Looks Better’, un canto al amor

La artista norteamericana Alicia Keys acaba de lanzar su canción Love Looks Better, un poderoso canto al amor, a parar y valorarnos tal como somos en una época en la que todo va tan deprisa que no nos queda tiempo para dedicar a los demás ni a nosotros mismos.

Love Looks Better es el nuevo single de la solista, que estará incluido en su próximo álbum de estudio, ALICIA. Can we stop for a second? /Just be us for a second? / Cause love looks better on you... (¿Podemos parar por un segundo? /¿Simplemente ser nosotros por un segundo? / Porque el amor queda mejor en tí) canta Alicia en esta canción, que cuenta con una sonoridad contundente que empasta a la perfección con su portentosa voz. Por no hablar de su épico estribillo.

Hace unas horas, Alicia Keys ha presentado en directo Love Looks Better durante el evento inaugural de la NFL para la temporada 2020. "Tomémonos un momento para recordar lo poderoso que es vernos a cada uno, vernos realmente", dijo la cantante y compositora neoyorquina mientras presentaba en directo Love Looks better, su nueva canción que llega tan solo unas semanas después de lanzar la deliciosa So Done junto a Khalid.

Para la presentación de Love Looks Better en la gala de inicio de temporada de la liga americana, la artista interpretó su nueva canción sentada al piano y acompañada de una banda de 5 integrantes.

Alicia aprovechó este show para promover el movimiento Black Lives Matter y una asociación que ha lanzado junto a la NFL para en apoyo a la comunidad afroamericana.

ALICIA será el séptimo disco de estudio de Alicia Keys. Además de Love Looks Better, hemos podido degustar temas como Time Machine, Underdog, Show Me Love junto a Miguel y más recientemente So Done. Su lanzamiento estaba previsto para mayo de 2020, pero se ha retrasado en varias ocasiones debido a la pandemia global por la COVID-19.