Daddy Yankee, Anuel AA y Kendo Kaponi estrenan el pegadizo hit ‘Don Don’: ¡mira el vídeo!

Don-don, doron-don-don

Burberry o Fendi, se prende el amor

Rojo sangre, el aventador

A Gorilla Glue huele el interior

Y la medusa se enculebra en la 22

Richard Mille en mi mano de cazador (Woh-oh)

La pinta completa de Christian Dior (Ah-ah)

Esta noche no quiero un error (Ah-ah)

Hacemo' una porno y yo voy a ser el director

Contigo no me pongo necio

Baby ese toto lo aprecio

Porque tú tiene' valor

Pero muchas solo tienen precio

Se te humedeció cuando te toqué, baby (Yeah-yeah)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Contigo puedo ser fiel (Uah)

Tú 'tá en otro nivel

Baby, don-don, do-ron-don-don (Fuego)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (Ah)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (Ah)

Baby

Don-don, do-do-do-don, don-doron-don (Ah)

Tú sabe' quién es baby

Baby

Don-don, do-do-do-don-don

Bi-Big Boss

Te llevo conmigo a viajar en el jet

Mi aerolínea tú la tiene' de Uber

Eso está temblando como San André', woh (Woh-woh)

Ojito' verdes'como moña de Vancouver

Dale, ma', oh (Oh), sigo pasando por el Go (Oh)

Batman en el Murciélago

Tengo las paca' to'a alta' y ello' las tienen to'a baja'

Date un shot de tequila, te está invitando El Patrón

Si quiere' jugar con Jordan, ven y cáele (Cáele)

Te voy a dar el último baile (Baile)

Hay fuego en el 23

La' botella' to'a llegan vía express

Y síguelo, no le bajamo' (Bajamo')

A este nivel donde estamo'

Si mueve' el bote, ma', te lo anclamo'

Nadie nos' quita el sueño, por eso roncamo' (D.Y.)

Se te humedeció cuando te toqué, baby (Yeah-yeah)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Contigo puedo ser fiel (Uah)

Tú 'tá en otro nivel

Baby, don-don, do-ron-don-don (Fuego)

El amor no se nos cae, como la tarjeta que no da decline

Veinte mil en la Montclair y pedales Off-White

Los Benjamin, soy El dios del Rap, el Odin

Yo no uso Louis Vuitton si no e' con la Supreme, rra-ah

Se te mojaron los labio'

Los de la boca y los de abajo

Mami, te quiero ver

Estoy en Ibiza, bebé, yo te viajo

Solo disfruta de la vista

Que vo'a llevarte pa' broncearte en la' playa' nudista'

Pa' que nos tiren foto' imprevista'

Y nos vamo' viral y en portada de revistas (Auh)

Se te humedeció cuando te toqué, baby (Yeah-yeah)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Contigo puedo ser fiel (Uah)

Tú 'tás en otro nivel

Baby, don-don, do-ron-don-don (Fuego)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (Ah)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (Ah)

Baby

Don-don, do-do-do-don, don-doron-don (Ah)

Baby

Don-don, do-do-do-don-don

El Lambo rojo como hellboy

Amarillo bumble bee el Rolls-Royce

Lo' AK y lo' R en mi convoy

Y la baby e' rubia, Marylin Monroe

Baby, yo te rompo la tanga (Tanga)

Real hasta la muerte, mi ganga (Ganga)

De Kylie Jenner el maquillaje

Y la crema Versace pa' los masaje' (Ah)

Champaña y sexo, yeah, marihuana

El momento e' perfecto pa' perderno' y matar las gana' (Uah)

Champaña y sexo, yeah, marihuana

El momento e' perfecto pa' perderno' y matar las gana' (Uah)

Se te humedeció cuando te toqué, baby (Yeah-yeah)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Contigo puedo ser fiel (Uah)

Tú 'tá en otro nivel

Baby, don-don, do-ron-don-don

El mejor de todo' los tiempo', baby

Atiende lo que te voy a decir

Anuel AA

D.Y

Kendo Kaponi

Da-ddy Yan-kee (Jaja)

Mambo Kingz

Mambo Kingz

Díselo, Luian

Dímelo, Pina (Cartel)

Hydro

Frabi, el de la fuerza bruta, ¿oí'te?