Pablo López llega con su desgarrador tema ‘KLPSO’: mira el vídeo

Después de vivir uno de sus mayores sustos sobre el escenario, Pablo López llega al ecuador de septiembre dispuesto a seguir inundando nuestras vidas con su música. Esta vez trae KLPSO, la original abreviatura de Colapso.

Pablo nos presenta uno de sus temas más desgarradores, en el que su voz y el piano se funden en un mismo sonido para levantarlos el vello de la piel. El artista pide perdón una y otra vez en su letra, aunque lo hace como él solo sabe hacerlo: con un juego de palabras de lo más abstracto.

"Yo te encerré con mi secreto y fui torpe al desnudarte. Te arranqué la ropa del corazón. Perdón, perdón", dice el cantante. Y es que si algo tiene claro nuestro protagonista es que los excesos no son buenos. En unas declaraciones compartidas por su discográfica, Pablo describe brevemente el significado de esta canción: "No sé si se puede querer en exceso, no sé en qué dirección va lo que duele querer tanto. No sé cuánto de riesgo había en esto de andar buscándonos lo bello en cada hora del día, cada tú y cada yo. Por si acaso y porque nunca es pronto, te pido perdón".

El videoclip que acompaña al tema muestra unas imágenes en blanco y negro del artista, que interpreta el tema a cámara con el mismo desgarro que produce en cualquiera que lo escuche. Gus Carballo ha sido el encargado de dirigirlo, quien se aseguró de mostrar la sensibilidad del propio Pablo.

Y tú, ¿alguna vez has tenido que pedir perdón una y otra vez por haber querido tanto? Si es así, lo que Pablo López te trae te resultará pura autobiografía.