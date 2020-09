Ruggero viaja por el mundo en ‘Bella’: ¡mira el vídeo y la letra!

Hola, que tal?

Hace tiempo no se de tí

Espero estes feliz así

Como te va?

Hay algo que te quiero decir

Perdona si te lo escribo aquí

Cada día luces mas bella

Desde que andabas en la escuela

Quería que seas mi doncella

Y ahora no, ahora no, ahora no

Me pediste que me fuera

Buscaste a otro que te quiera

Y lo hiciste a tu manera

No fui yo, no fui yo, no fui yo

Sigo detrás de tí

Nada cambió en mí

Nunca acepté perderte

Aún sigues en mi mente

Sigo detrás de tí

Nada cambio en mí

Que puedo decir si no estas aquí

Ya nada es igual

Camino por la ciudad

Recordando aquel lugar

Donde tú y yo nos besamos

Ay que rico la pasamos

Y bajo la luz de la vela

Tu y yo solitos con poca tela

Tu eres la prota de mi novela

Y es que tú

Cada día luces mas bella

Desde que andabas en la escuela

Quería que seas mi doncella

Y ahora no, ahora no, ahora no

Me pediste que me fuera

Buscaste a otro que te quiera

Y lo hiciste a tu manera

No fui yo, no fui yo, no fui yo

Sigo detrás de tí

Nada cambió en mí

Nunca acepté perderte

Aún sigues en mi mente

Sigo detrás de tí

Nada cambio en mí

Que puedo decir si no estas aquí

Ya nada es igual

Ya nada es igual

Ya nada es igual

Ya nada es igual

Sigo detrás de tí

Nada cambió en mí

Nunca acepté perderte

Aún sigues en mi mente

Sigo detrás de tí

Nada cambio en mí

Que puedo decir si no estas aquí

Ya nada es igual