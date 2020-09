Brisa Fenoy y Paty Cantú lanzan ‘Dejavú’: mira el vídeo

Conocida por sus versos reivindicativos y por su forma de encarar las injusticias sociales a través de la música, Brisa Fenoy no defrauda en Dejavú, su nuevo single. Se trata de una canción en colaboración con la artista mexicana Paty Cantú.

Dejavú es el primer adelanto de su nuevo proyecto, que verá la luz el próximo año. Se trata de una canción pop, con ritmos urbanos y sonidos arabescos. Las artistas se unen para denunciar las relaciones tóxicas y desmontar ciertos patrones sociales que las mujeres experimentamos día a día.

En la nota de prensa que acompaña el lanzamiento, Brisa cuenta que: “Una y otra vez se me repitieron como un Dejavú, engaños, celos, abusos de poder llenos de machismo. En el trabajo, en la calle, en mi vida… ¿a qué chica no le ha pasado algo así en algún momento de su vida?” — Y es que, este nuevo tema llega como una llamada de alerta para frenar dichos comportamientos — “Basta ya, ya no permitimos que nos quieran objetivizar, que nos quieran doblegar”, expone la artista.

Dejavú cuenta con un vídeo de animación dirigido por Daniel Moreno y producido por Apátrida. Está protagonizado por dos dibujos animados que encarnan a Brisa y Paty al más puro estilo Thelma & Louise, que viven su vida mientras la sociedad las juzga y las infravalora constantemente.



En palabras de Paty Cantú: “‘Déjàvu’ es la foto imperfecta que se opone a una sociedad que repite historias donde la mujer no es la protagonista, sino la consecuencia de las decisiones de un hombre. Trabajar con Brisa, que siempre defiende los derechos de la mujer, en una canción con ritmos tribales y modernos a la vez, diciéndole de una vez por todas “NO” a esta historia me parece que empoderará desde su ritmo hasta su letra a cualquier mujer que la escuche. El simple hecho de unirnos con nuestros caminos tan distintos, distintas raíces pero misma causa y misma herramienta: la música. Esto ya es un empoderamiento en sí para nosotras mismas.”

El tema llega en un momento en que el se está hablando del informe que acaba de publicar el Gobierno español y que revela que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en nuestro país.