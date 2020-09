Jhay Cortez, Lunay y Haze traen ‘Prendemos’, tu nuevo vicio: ¡mira el vídeo!

Hace tiempo que no te veo

Cómo saciar este deseo

Si tú supiera' lo que he hecho

Baby, pensando en ti-i-i

Hace tiempo que no te veo

Cómo saciar este deseo (Cómo saciar este deseo)

Si tú supiera' lo que he hecho (hecho)

Qué rico cuando prendemo' (Cuando prendemo')

Tu cara cuando lo hacemo' (Cuando lo hacemo')

Baby, a mí no se me olvida (No se me olvida)

Como tú y yo nos comemo'

Qué rico cuando prendemo'

Tu cara cuando lo hacemo'

Baby, a mí no se me olvida

Como tú y yo nos comemo'

(¿Me sigue'?)

A mí me gusta la hora que viene y te viene' (Te viene')

Colorcito' má' rico tú tiene'

En la semana, baby, en lo' weekene'

A ti yo te haría un par de nene'

Díme hora y día (Sí)

Yo sé que me piensas todavía por la forma en que lo hacía

Lo' mensaje' viejo' sé que lo' leía'

Tú siempre me escribe' aunque a vece' no lo envías

Sube' foto y video cuando sale'

Y yo siempre te llamo pa' que te acicale' (Acicale')

Ella no me dice me dice "Okey", me dice "Vale"

Me sacó la bici siempre quiere que la instale (Instale)

Sube' foto y video cuando sale'

Y yo siempre te llamo pa' que te acicales y

Yo te comería otra ve'

Mala mía que lo digo otra ve'

Qué rico cuando prendemo'

Tu cara cuando lo hacemo'

Baby, a mí no se me olvida

Como tú y yo nos comemos y

Qué rico cuando prendemo'

Tu cara cuando lo hacemo' (Cuando lo hacemo')

Baby, a mí no se me olvida (No se me olvida)

Como tú y yo nos comemo'

(Lu-Lu-Lu-Lu-Lunay)

Como Shakira ponte rabiosa

Cuerpo de diabla, en la cama e' una diosa, yeh (Yeh)

Brilla como mi' lingote' (Lingote')

Trépate encima pa' que me lo dilate', yieh ([?])

En la cama estamo' hackeo'

Echando round como Márquez y Pacquiao

Te pongo a volar y no en Jet Blue (Jet Blue)

Y cuando quiera' bellaquear tírame al celu (Celu)

Y cuando te tengo de frente

Contigo se siente diferente

Déjate llevar por lo que sientes

Y no deje' que tu amiga te lo cuente (No, no)

Y cuando te tengo de frente

Contigo se siente diferente

Déjate llevar por lo que sientes

Y no deje' que tu amiga te lo cuente

Qué rico cuando prendemo'

Tu cara cuando lo hacemo'

Baby, a mí no se me olvida

Como tú y yo nos comemo' (Sí)

Qué rico cuando prendemo' (Prendemo')

Tu cara cuando lo hacemo' (Lo hacemo')

Baby, a mí no se me olvida

Como tú y yo nos comemo', yeh

Lu-Lu-Lu-Lu-Lunay

Jhayco

Lu-Lu-Lu-Lu-Lu

Jhayco (La Presión)

Jhayco (Yizus)

Jhayco (Yizus)

Fino Como El Haze

Yi-Yizus

Como tú y yo nos comemo'

Tra (Tra)