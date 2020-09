Danna Paola y Mika lanzan ‘Me, Myself’, una oda a estar solo: ¡mira el vídeo y la letra!

Got these stitches all over my body I

Made decisions I couldn't fix and I

Hit rock bottom so many times

I ran outta tears in my eyes

And I can't keep running

No I won't keep hiding

Yeah it's been decided

Pero no es muy tarde

Para perdonarme

Ahora si aprendí

Soy yo sin ti

Me tengo a mi

Soy yo y al fin

Ya puedo respirar

Soy yo sin ti

Me quiero así

Soy yo y al fin

No volveré a mirar atrás

All my friends think I'm a f*cking disaster

Keep making mistakes that I'm regretting after

All this heartbreak and all of this time

You think I'd learned by now

And I can't keep running

No I won't keep hiding

Yeah it's been decided

Pero no es muy tarde

Para perdonarme

Ahora si aprendí

Soy yo sin ti

Me tengo a mi

Soy yo y al fin

Ya puedo respirar

Soy yo sin ti

Me quiero así

Soy yo y al fin

No volveré a mirar atrás

Out in the open

I had to meet my emotions

Now it's okay to be broken

Gota por gota

Después de cada derrota

Vuelo con las alas rotas

It's me, myself

And no one else

I've been through hell

But I know that I'll be fine

It's me, myself

And no one else

I broke that spell

It might take time but I'll fine