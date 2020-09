Prince Royce y Myke Towers ponen a bailar bachata a Oriana Marzoli e Iván González

Oriana Marzoli se está planteando irse a vivir a Dubai con su amiga Sara Revuelta aunque todavía no hay nada decidido. La concursante de realities como Supervivientes o La casa fuerte podría dar un cambio radical a su vida. De momento, las dos amigas han compartido un día de gimnasio y han grabado nuevo contenido para Mtmad en el que se plantean esta cuestión.

“Necesito aire nuevo”, aseguraba Oriana, “Me he planteado irme a Dubai. Estoy un poco cansada de España, de Madrid. No por otra cosa porque la gente me encanta, la fiesta me encanta”. Ahí lanzaba la bomba que, como no podía ser de otra manera, era totalmente respaldada por su amiga.

“Yo la veo aquí un poco estresada, aquí en Madrid. A ti lo que te pega es Dubai, cuando estabas allí se te veía feliz. Y todo el mundo me pregunta cuando vas a volver, porque Oriana causó sensación allí”, se ve cómo le dice a la salida del gimnasio en el vídeo que han grabado juntas.

También han compartido el momento en el que le hace partícipe de sus dudas a su chico, Iván González. “Pues que te vaya muy bien. Yo no puedo vivir en Dubai porque yo trabajo en España”, le contestaba él, nada contento con la posible decisión de su chica.

Y es que parece que Oriana disfruta poniendo a su chico entre la espada y la pared. Este verano hemos sido testigos de cómo le ha hacía elegir entre ella o su buen amigo Rafa Mora a la que ella no soporta. Ahora parece que insiste en eso de anteponer su relación a todo lo demás.

“Su prioridad no soy yo, su prioridad es su curro. Pues lo mismo para mí, que voy a ser un poco egoísta”, decía ella ante las palabras de Iván. De momento no sabemos lo que decidirá. Lo que sí sabemos es que la pareja, pese a todas sus trifulcas, sigue junta y disfrutando de tiempo juntos.

Les hemos podido ver bailando bachata y parece que no se les da nada mal. Lo cierto es que Carita de inocente (remix) de Prince Royce y Myke Towers invita a bailar en pareja. Se nota que Oriana e Iván están al día porque esta canción la lanzaron la semana pasada.

Por cierto, que, Prince Royce ya se ha recuperado del covid-19: “Me tomó seis semanas y siete pruebas nasales para recibir dos resultados negativos. Les comparto mi historia para que los que hayan tenido el virus por favor ayuden como puedan y donen plasma. ¡Una donación podría salvar hasta tres vidas! Bendiciones a todos. ❤️🙏”.