Pablo Alborán sorprende con una foto chorreando y todos opinan lo mismo: “Madre del amor hermoso”

Pablo Alborán está a punto de lanzar nuevo álbum. El cantante malagueño está finiquitando los últimos detalles de su quinto álbum de estudio y todo apunta a que pronto podremos escuchar el primer single de este disco, que ya asegura que va a ser el más personal de su carrera. ¡Y nos morimos de ganas de hacerlo!

De hecho, prueba de que ya podría haber empezado esta nueva etapa musical de Pablo Alborán podría ser su cuenta de Instagram. Desde finales de agosto, el intérprete de Tabú solo ha subido imágenes en Blanco y negro. ¿Simbolizarán algo?

Este mismo lunes, 14 de septiembre, Alborán ha compartido una imagen en estos tonos que está dando mucho que hablar. ¡Y no nos extraña! Aparece el artista de lo más sexi, saliendo del agua, con todo el torso al descubierto. No es, ni mucho menos, la primera foto de Pablo donde luce cuerpazo, pero eso no ha impedido que sus casi 6 millones de seguidores y seguidoras hayan alucinado con la imagen.

Ver esta publicación en Instagram #H Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 14 Sep, 2020 a las 4:49 PDT

La foto no ha parado de recibir comentarios, muchos de ellos en la misma dirección, halagando el cuerpazo de la estrella pop. Estas son algunas de las respuestas:

“Qué suerte tiene el agua y no lo sabe”

“Por favor, INAF, que me da un infarto”

“Me he muerto, pero me he muerto feliz”

“Casi todo lo que se me pasa por la mente no lo puedo escribir”

“Chorreando”

“Agüita”

“Virgensita”

La imagen está tomada por la fotógrafa Nia Rosas, quien ha escrito el siguiente comentario en el post: “¡qué suerte tengo!”.

Lo único que ha puesto Pablo junto a la imagen es “#H”. No es nada raro, ya que lleva desde hace días publicando imágenes en blanco y negro junto a letras. ¿Serán las iniciales de los nombres de sus canciones?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 14 Sep, 2020 a las 4:54 PDT

Parece que la instantánea forma parte de una sesión, ya que el artista también ha subido un par de instantáneas donde vemos sus ojos a través del hueco de una puerta. Todo muy poético. Tendremos que esperar para saber qué nos quiere decir Pablo con estas imágenes.