Miguel Ángel Silvestre relata el momento paranormal relacionado con su serie con Álex de la Iglesia

30 monedas, así se llama la serie para HBO de Álex de la Iglesia en la que trabajan Miguel Ángel Silvestre y Megan Montaner. Ambos han estado en el Festival de Venecia presentando el primer capítulo de este proyecto que promete ser el trabajo más dramático del director que ya ganó en este evento, el premio a la mejor dirección y mejor guion por Balada triste de trompeta en 2010.

Ahora vuelve con esta serie que viene a recordarnos que la lucha contra el Maligno sigue siendo una realidad. “Los exorcistas aún existen, la lucha contra el diablo no es una broma, es algo que realmente sucede en Roma y los más importantes y relevantes creyentes en el diablo son los propios católicos y los curas”, señalaba el director en la rueda de prensa de presentación.

A su lado ha estado Miguel Ángel Silvestre que no podía estar más feliz. “Cumpliendo sueños”, aseguraba. Y recordaba el suceso paranormal que ocurrió en torno a esta serie que le va a dar muchas alegrías.

“El día que murió mi padre una mujer me dijo, ‘ahora tienes un ángel en el cielo’, también me dijo... ‘en menos de 1 hora te darán una buena noticia’. Quizás todo esto parezca muy loco pero así fue, 45 minutos más tarde me llego un mensaje de mi repre y amiga del alma @beacastroylvp que decía ‘@alexdelaiglesia quiere que hagas su serie para @hbo_es, he leído los guiones y me parecen alucinantes’. Con el corazón roto pensaba ... no puede ser... será un regalo que me manda mi padre, será un regalo de @alexdelaiglesia, de mi repre por ayudarme con mi carrera desde que empecé... será un regalo de la vida...” contaba en sus redes antes de pasearse por la alfombra roja vestido con un impecable Armani.

Una historia que suscitaba muchos comentarios de compañeros y amigos que han aplaudido su paso por el Festival.

“El caso es que ayer presentamos la serie en el festival de Venecia. Y me acordaba de los buenos momentos que me ha traído esta profesión. Y de toda la gente bonita que he conocido en el camino. Es todo un regalo. Así lo siento”, terminaba asegurando el actor.