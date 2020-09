Pablo Rivero (‘Cuéntame’) presenta a su hijo y a su pareja con una preciosa foto

Llevamos casi dos décadas viendo a Pablo Rivero crecer en la pequeña pantalla. El actor comenzó en la serie Cuéntame cómo pasó dando vida a Toni, uno de los hijos mayores de la familia Alcántara, cuando tan solo tenía 19 años.

A pesar de llevar 20 años en una de las series más exitosas de nuestra televisión, el actor siempre ha mantenido su vida privada al margen. De hecho, nunca ha hablado sobre sus relaciones o sobre su familia. Hasta ahora.

Pablo ha querido compartir con sus más de 130 mil seguidores y seguidoras de Instagram una publicación muy especial donde ha presentado a su familia. Con una preciosa foto en blanco y negro donde aparece junto a su hijo y su chico, el actor ha escrito las siguientes palabras:

“Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos”.

Este tipo de publicación es muy extraña en el Instagram de Pablo, quien siempre ha mantenido al margen a su familia. ¡Si ni si quiera sabíamos que tenía un hijo! De este modo, la foto ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras. Eso sí, ha sido una sorpresa muy bonita y los comentarios de amor no han tardado en llegar.

Algunos de sus compañeros y compañeras de profesión han querido dedicar unas preciosas palabras al actor:

Vanesa Romero: “❤️❤️❤️”

Elena Rivera: “❤️❤️❤️”

Sara Sálamo: “Me chifla la foto💙😍 y vosotros”

Jaime Cantizano: “Besos multiplicados por 3”

Javier Cámara: “Felicidades! No me extraña.Son tantos los momentos en que apetece gritar de alegría. Preciosa foto. Preciosidad de Familia. Ya un día me explicas como te da tiempo a ir tanto al cine...”

Alberto Jiménez: Bravo!!!

Imanol Arias: 😎🎭💯👏🏼🍷

Natalia Verbeke: Familia preciosa!❤️

Sin lugar a dudas, la bonita foto que ha compartido Pablo es digna de enmarcar y poner en el salón de su casa. ¡Nos encanta!