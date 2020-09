Nathy Peluso anuncia nueva música con su habitual estilo extravagante

La argentina más divertida de todas nos da un notición. Nathy Peluso asegura que viene música nueva y ponemos las expectativas altas ya que de esta mujer nos esperamos cualquier cosa. Extravagante, como siempre, subía un post a Instagram con sus cascos enrollados a la cabeza y una peluca plateada de melena corta. Debajo de la fotografía escribía: “M dicen x pinganillo q viene nueva musica ya, agárrense 🩺🩹⏱💿🛩”.

También enseñaba sus pruebas en los stories de la app. Imágenes del estudio, con el micrófono bien preparado o ella en el baño sacando culo y titulándolo “cómo espero a mi nueva música”. Podemos ver piano y guitarra entre sus herramientas. Peluso ha llenado de felicidad a sus fans que esperaban este momento con ansias.

Y es que la cantante hacía tres meses que no sacaba nada nuevo. Buenos Aires fue su último tema, alcanzando 3,4 millones de reproducciones en Youtube, además de Business woman. La artista trata el empoderamiento de la mujer a su manera y, ¡nos encanta! También hay que destacar su colaboración junto a Rels B, NO SE PERDONA ya acumula 12 millones de visualizaciones bien merecidas.

Eso sí, aunque hace tiempo que no nos da música sí nos da entretenimiento. Su Instagram es el libro abierto de su vida. Nathy Peluso enseña lo que come, cómo baila libre en su casa, recomienda canciones que ella adora y muestra su lado más sexy. Realmente, no tiene desperdicio y hace sentir a sus seguidores muy cerca. Siempre natural, como es ella.

La echábamos de menos y ella echa nos echa de menos los escenarios. “KIERO VOLVER AL ESCENARIO COVIDDD DEL OGT DEVOLVEME MI CASAAA”, escribía junto a un pequeño video de su último concierto.