Liam Payne canta ‘Rain On Me’ de Lady Gaga y Ariana Grande en pleno directo de Instagram

A estas alturas del año ya podemos decir que Rain On Me ha sido una de las canciones del verano. Lady Gaga y Ariana Grande han demostrado que forma un gran tándem, demostrando que es lo que ocurre cuando dos princesas del pop se unen con una buena canción. El tema, que se ha convertido en tercer single de Chromatica, no solo ha conquistado a los fans de ambas artistas, ¡también a algunos artistas del momento!

El último en sumarse a la fiebre de Rain On Me ha sido Liam Payne. El ex One Directiion se encontraba en un directo de Instagram cuando comenzó a sonar el temazo de Gaga. Como cualquier otro mortal que haya escuchado más de una vez la canción, no pudo evitar cantar la letra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨🔥💖☕️⚡️⚔️👁✨👄Ⓜ️🎶Gaga🎶🦄💖🔥✨☕️ (@livingfortea) el 13 Sep, 2020 a las 4:30 PDT

De este modo, vemos al británico cantando en su casa, con toda la naturalidad del mundo, el single. ¡Y no lo hace nada mal! Eso sí, nos gustaría haber visto una cover más elaborada. Rain On Me se ha convertido en el single más exitoso de Chromatica. La canción suma 350 millones de reproducciones en Spotify y 210 en Youtube. ¡Nada mal!

Por su parte, Liam Payne se encuentra en un bonito momento personal. El cantante acaba de prometerse con pareja, la modelo Maya Henry de 20 años. Fue en el programa estadounidense Good Morning America donde el artista confirmó la noticia de que pasará por el altar en los próximos meses cuando los presentadores lo felicitaron. “Estamos muy felices”, dijo el artista zanjando la conversación.

Los rumores sobre este compromiso empezaron a surgir cuando distintos medios vieron unas imágenes de Maya con un bonito anillo coronado con un diamante. Tras varios días de especulaciones al final el artista decidió aclararlo. ¿Se reencontrarán todos los miembros de One Direction en la boda de Liam?