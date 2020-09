El comentario de Anna Simón con el micrófono abierto en ‘Zapeando’ pilla desprevenidos a sus compañeros

¿Cuántas veces has deseado no haber pronunciado esas palabras delante de la persona que no querías que las escuchase? Pues bien, no eres ni serás el/la único/a en hacerlo, y si no que se lo digan a Anna Simón.

La periodista ha desatado las risas en televisión después de que sus accidentadas palabras en Zapeando, el programa en el que trabaja, fuesen recordadas por Santi Alverú. ¡No tienen desperdicio!

En su sección, ha compartido el momento en que el micrófono abierto de la presentadora le juega una mala pasada durante la cabecera del programa. "¡Que me meo!", dice sin tapujos. Como era de esperar, sus palabras no han tardado en recorrer las redes sociales como la espuma. Incluso sus propios compañeros no han podido evitar comentarlo en directo. "Yo creo que es Anna. Es raro porque la que me estoy meando todo el día soy yo", confesaba entre risas Valeria Ros.

En junio de este año, los medios anunciaron que Atresmedia ponía final al contrato de Simón tras 10 años siendo uno de sus rostros más populares. Lo que ocurriría después era todo un misterio, aunque ya aseguraban que su hueco en Zapeando estaba más que asegurado.

Y así ha sido. La presentadora fue contratada por Globomedia para continuar siendo colaboradora del programa, que ha presentado durante el verano para cubrir la ausencia de Dani Mateo. Lo que nos ha dejado muy claro es que seguirá siendo esa chica transparente que conocimos a través de Tonterías Las Justas y que ya se ha ganado un hueco en los programas de entretenimiento.