La cura de humildad de una señora a ‘El Hormiguero’: “No veo el programa, no me gusta”

Lo bonito que tiene la televisión es que muchas veces es impredecible y puede pasar cualquier cosa. El ejemplo más claro lo tuvimos este lunes en El Hormiguero cuando Pablo Motos se disponía a regalar dinero a una persona al azar con la famosa tarjeta del programa.

Todo iba bien. Joaquín Reyes, el invitado de la noche, sabía que tenía que esperar que alguien contestara la llamada y entonces decir aquello de: "¿sabe usted lo que quiero?". La respuesta es de sobra conocida por la audiencia que ve el programa de Antena 3: "La tarjeta de El Hormiguero". Sin embargo, la que respondió esa llamada no veía El Hormiguero y tampoco estaba con ganas de llevarse 6.000 euros.

"Hola, ¿qué pasa?", contestó una señora con muy pocas ganas de concursar. Joaquín le hizo la pregunta y ella no sabía lo que decía, así que el cómico la puso en situación. "No veo nunca El Hormiguero, no me gusta", soltó, y antes de que Pablo Motos y su invitado pudieran decir algo más colgó.

Ellos no se dieron por vencidos y volvieron a llamar a la señora. Le explicaron que si contestaba correctamente a la pregunta podía ganar hasta 6.000 euros y ella volvió a sorprender: "¡Uh! Yo no quiero tanto dinero. Yo no quiero dinero". Colgó de nuevo y dejó a Pablo Motos y a Joaquín Reyes con la llamada más surrealista de El Hormiguero y las carcajadas del público.