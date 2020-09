‘Los Ángeles de Charlie’ no envejecen: así ha sido la reunión de las tres superdetectives

Han pasado 20 años desde el estreno de Los Ángeles de Charlie. Todo un clásico de acción en el que sus tres heroínas, Drew Barrymore, Lucy Liu y Cameron Díaz, trabajaban como detectives secretas para un multimillonario llamado Charlie del que poco o nada se sabía. La película era una revisión de una serie de los setenta del mismo nombre, y aunque ha envejecido un poco mal, todos recordamos a aquellas tres divas del cine darlo todo tratando de salvar al mundo en el año 2000.

Veinte años después una de sus angelicales protagonistas, la actriz Drew Barrymore, tiene su propio programa de televisión para la cadena CBS y ha decidido inaugurarlo invitando a sus dos excompañeras de reparto, quienes no han dudado un segundo en acudir a este nostálgico momentazo lleno de anécdotas y buenos recuerdos.

O, bueno, más o menos, porque Cameron Díaz no se encontraba en Nueva York y tuvo que ser reconstruida como un holograma e insertada en el montaje final del show. Un resultado técnicamente perfecto que a duras penas se notaba durante la entrevista. De hecho, muchos usuarios se sorprendieron después de que les dijeran que Díaz no estaba en el plató.

"Hace mucho que no nos reunimos las tres", arranca Barrymore, quien antes confesaba que no podría haber comenzado su programa sin invitar a dos de las personas que más le marcaron en su vida. "Lo hemos sido todo juntas. No he tenido una boda a la que no hayáis venido (risas). Cuando nuestros hijos nacieron todas estábamos ahí. ¡No me puedo creer que ya seamos mamás!", bromea la actriz.

"La verdadera razón por la que somos tan buenas amigas es porque nuestra amistad es real. No es ningún cuento de hadas de Hollywood", expresa Barrymore. "No hay ningún aspecto de la vida que sea así", le corta Cameron. "La vida está llena de giros y baches". "Yo me siento igual de joven e igual de emocionada creativa y físicamente que cuando era joven", remata Liu, quien parece no haber envejecido ni un solo año en estas dos décadas.

"La grandeza de Los Ángeles de Charlie es que trataba sobre tres chicas que podían hacer todo lo que hicieron mientras se querían, se apoyaban mutuamente y se reían. Tenían tantas ganas de hablar del amor y de la vida que mientras peleaban empezaban a sacar esos temas de conversación porque las mujeres son así", añade Barrymore. "Por eso os he pedido que vengáis hoy. Si queréis hacer algo grande, tenéis que hacerlo con vuestras mejores amigas".