Si hay un viaje que marcó personal y profesionalmente a los Beatles, ese fue el que hicieron a la India. Los cuatro de Liverpool exploraron ese país a finales de los 60 y encontraron una nueva forma de vivir y de componer, una inspiración que les llevó a componer de una manera distinta. Especialmente cambió la forma de ver las cosas a George Harrison, que se acercó sin remedio a la filosofía de la Meditación Trascendental.

El fotógrafo Paul Saltzman acompañó en todo momento a los cuatro de Liverpool en ese viaje, e inmortalizó todo lo que estos hacían en ese país. Gracias a él podemos ver multitud de fotos de los Beatles en la India. Ahora, con todos los documentos gráficos que guardaba, ha creado el documental Meeting The Beatles in India sobre esa experiencia trascendental junto a los Fab Four.

Fue en 1968 cuando la banda viajó a instalarse en Rishikesh para adentrarse en la meditación de la mano de Maharishi Mahesh Yogi, junto a otros famosos como Mia Farrow. Esta etapa cambió sustancialmente la forma de concebir y hacer música del cuarteto, y nos dejó temas como Blackbird, Dear Prudence y Revolution, todas presentes en el White Album.

Cualquier fan de los Beatles conocerá esta etapa como una de las más destacadas y fructíferas, una forma de crecer filosófica y creativa que se plasmó en su música. Sin embargo, este documental muestra todo lo que pasó desde los ojos de una persona que los acompañó en todo momento y formó parte de esa experiencia.

Un nuevo documental muestra imágenes inéditas del viaje de los Beatles a la India

Saltzamn tenía en aquel momento 23 años, y acudió a la India para refugiarse en la meditación después de una dolorosa ruptura amorosa. Precisamente allí fue testigo de la gran explosión creativa de los Beatles y repasa en este documental cómo nacieron algunas de las canciones más conocidas de la banda.

Un documental que no solo hará las delicias de los más fans del grupo, sino a través del cual conoceremos también una filosofía diferente que, desde ese momento, se ha extendido por el mundo occidental y gana cada vez más adeptos. Se puede ver en la plataforma Gathr. Cuarenta fotos inéditas pueblan el documental, momentos icónicos que reflejan a los Beatles como a una banda de amigos que trata de desenchufarse.