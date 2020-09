Daddy Yankee comparte las claves para haber mejorado su forma física tan radicalmente

Daddy Yankee está en forma y no es solo que lo hayamos apreciado nosotros viendo sus fotografías, sino que él mismo lo ha confirmado y, además, ha compartido las claves para conseguirlo. Porque sí, la vida de un artista es dura y requiere una buena forma física para aguantar. Él se propuso bajar de peso y lo ha conseguido. Durante el confinamiento se enfocó en el ejercicio físico y llegó a perder 11 kilos y ahora continua con las mismas rutinas y cumpliendo objetivos.

“Empecé con 30lbs ahora voy por 60lbs. El proceso de rebajar no ha sido fácil. Se sufre, pero cuando vas viendo los resultados, uno se motiva todos los días a meterle más duro, aunque duela”, confesaba el reguetonero junto a una imagen en la que podemos verle en el gimnasio levantando todo ese peso.

“La paciencia y la disciplina son vitales para no desanimarse. Sé que todavía me falta, pero voy determinado a llegar a mi meta. Espero que alguien se motive hoy para arrancar a dar un cambio en su vida”, añade dejando claro que todavía no ha conseguido todo lo que se ha propuesto y que tiene que seguir trabajando.

También tiene claro que no es sólo un trabajo físico, que la mente juega un papel importante a la hora de empezar con este tipo de retos. “La salud es PRIMERO! ... Recuerda que la MENTE es un campo de batalla, sé su COMANDANTE no su soldado!...... #DonDon”, terminaba diciendo.

No le ha faltado el apoyo de sus seguidores que le han animado a seguir adelante. La primera que le apoya es su mujer que se ha propuesto los mismos objetivos que el cantante y también ha perdido unos cuantos kilos que le permiten lucir muy diferente.

Y que conste que no es solo cuestión de ejercicio, que toda esta disciplina llega acompañada de una dieta que están respetando a rajatabla.