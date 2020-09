Pablo Alborán desvela el título de su próximo disco y nos habla de lo que significa

La última vez que hablé con Pablo Alborán le pregunté cuál era su palabra favorita del diccionario y me aseguró que ‘calma’, que, posiblemente, era la palabra más repetida en su discografía. Y calma es lo que acompaña a su nuevo proyecto. Un disco al que ha terminado de dar forma durante la pandemia.

En los últimos días hemos visto, en sus redes, una serie de fotografías muy sugerentes que venían acompañadas de algunas iniciales. El malagueño acaba de desvelar el significado de una de ellas. La ‘v’ tiene que ver con el título de ese nuevo álbum: Vértigo.

Instagram de Pablo Alborán / Warner Music

Es una sensación que muchos hemos tenido en los últimos tiempos en los que nuestras vidas han cambiado de manera tan radical. Él lo tiene muy claro: “Me han pasado muchas cosas respecto al vértigo. El concepto de vértigo no sólo está desde arriba y que algo te de miedo, que la altura te de miedo, sino que el vértigo es que tú estés quieto y tengas la sensación de que todo a tu alrededor se mueve y todo a tu alrededor se tambalea”.

El vértigo, como el miedo, son sentimientos libres y cada uno los siente a su manera, pero muchos estarán de acuerdo con Pablo en que “amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, que tu amor sea correspondido da vértigo, tomar una decisión o no tomarla también da vértigo, la situación que estamos viviendo política y socialmente da vértigo… al final, todo eso está bien, pero si no sentimos vértigo estamos muertos, es la sensación más viva que podemos tener. Le deseo a todo el mundo que sienta vértigo alguna vez en su vida porque puede provocar cosas maravillosas”.

En su caso ha provocado un nuevo disco que nos mostrará el estado actual de Pablo Alborán. Un Pablo nuevo marcado, como todos, por la pandemia que estamos viviendo y también con el hecho de haber hecho pública su condición sexual.

Y llegar a este punto ha sido gracias a muchos momentos de vértigo. “A mí me ha ayudado a dar muchos pasos en todos estos años, más con mi carácter. Es como esa gente que dice ‘yo funciono con estrés’, hay gente que no, hay un poquito con eso”, confiesa.

En breve empezaremos a tener más noticias de ese trabajo que está por llegar. De momento nos ha avanzado que “todo el concepto del disco, artísticamente, veréis que tiene que ver con distintas perspectivas, distintos ángulos, con el movimiento, estar en el aire…”.

Ya estamos deseando poder escuchar el primer single que, estamos seguros de que nos va a sorprender y conocer todos esos ángulos que prometen descubrirnos más todavía a un artista más que consolidado.