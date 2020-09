Hablamos con Sidecars sobre ‘Ruido de fondo’, su sexta prueba de que son “la resistencia”

Sidecars está en nuestras vidas desde 2006 y no se baja del carro. Un grupo que ha puesto, prácticamente, la banda sonora de nuestra existencia con temas míticos. En este peculiar año 2020 lanzan nuevo disco, Ruido de fondo, inundando el panorama español con pop-rock para las personas que siguen entendiendo la música como ellos. Su último proyecto tras tener ya en el mercado Sidecars (2008), Cremalleras (2010), Fuego cruzado (2014), Contra las cuerdas (2016) y Cuestión de gravedad (2018).

Aunque ha habido una pandemia de por medio, no les ha frenado a la hora de sacar nuevo material. Letras muy personales, una preciosa colaboración y 11 canciones con muchos rincones que explorar. Vieron la luz este 4 de septiembre y ha enamorado a todos sus fieles seguidores.

Hablamos con Juancho, vocalista de Sidecars, sobre este nuevo reto. Cambio de planes, la fidelidad hacia su género y su mensaje al pasado.

Pregunta (J): Parece que ya es tradición lanzar nuevo material cada dos años. ¿Ha sido este el más difícil de terminar por la pandemia que vivimos?

Respuesta (S): Ha sido más difícil de sacar por la responsabilidad que sumamos disco a disco. Hemos sentido que es el más importante y lo hemos sufrido para bien y para mal más que otros. El disco ya estaba grabado antes de la pandemia, que nos pilló durante las mezclas. Hemos tenido que hacerlas más por teléfono y menos presenciales, pero no nos ha afectado demasiado.

J: Ruido de fondo es vuestro sexto disco en el mercado, ¿qué habéis intentado aportar al panorama musical?

S: Realmente nosotros no hemos pensado nunca en el panorama musical, hemos intentado escribir las mejores canciones de nuestra vida y hacer el mejor disco de nuestra vida. Nos hemos comparado con nosotros mismos no nos gusta compararnos con nadie ni mirar demasiado lo que hacen los demás. Es preferible mirar hacia dentro e intentar mejorar.

J: En un mundo copado por el estilo Urban, ¿os sentís unos valientes apostando por el rock? ¿Cómo veis el género a fecha de hoy?

S: Somos la resistencia. Los grupos que hacemos rock, pop-rock o como quieras llamarlo, creo que somos la resistencia. Es verdad que la música de moda, la que suena constantemente en todos lados es el trap y estas movidas nuevas... A nosotros nos gustan las canciones, este tipo de música y entendemos la música de esta manera. Independientemente de lo que se escuche en ese momento.

J: Las letras cuentan historias muy personales. Como la rutina en una pareja de la que habláis en Noches de guardia o el decir adiós en Ruido de fondo. ¿Qué porcentaje de las historias que cuentas te han pasado a ti y cuántas que les han pasado a otros?

S: Creo que el 100% me han pasado a mí. No todas en primera persona. Cuando a alguien cercano a ti le pasa algo en cierta manera te ocurre a ti también. Diría que un 80% me han pasado a mí en primera persona y un 20% hablan de otra persona o de mí con esa persona.

J: Galaxia habla de Madrid, una ciudad a contrarreloj que ruge mientras se despereza. ¿A menudo sentís las ganas de huir de la capital?

S: Sí, siento muchas ganas de irme de la capital para disfrutar de un sitio tranquilo y en cuanto estoy en un sitio así siento muchas ganas de volverme a Madrid.

J: Este verano están muy de moda las colaboraciones. Vosotros habéis optado por Angie, con la que ya habéis trabajado anteriormente, para Quién sabe. ¿Qué es lo mejor de trabajar juntos?

S: Con Angie se trabaja muy fácil. Tiene mucho talento, mucha música en la cabeza. Ella propone muchas ideas y siempre tiene algo que ofrecerte. Una voz muy bonita que se mezcla muy bien con la mía. Funcionamos muy bien juntos.

J: Después de una vida dedicándoos a la música, ¿qué les diríais a los jóvenes de Sidecars que empezaban en 2006?

S: La verdad es que no les diría nada porque no saber lo que nos esperaba es lo que nos ha hecho tener los pies en la tierra y llegar al punto en el que estamos. Somos muy conscientes de lo afortunados que somos y así hubiéramos vivido las cosas de otra forma. Con más normalidad. Así que creo que nos han ocurrido las cosas como han tenido que ocurrir. No desvelaría nada. A lo mejor me aconsejaría cambiar de look.

J: Mundo imperfecto se ha colado en la lista de Los40. ¿Es esto una premonición del éxito del disco?

S: Ojalá.

J: En nuestra última entrevista nos contabais que teníais grandes planes para presentar el disco. ¿Siguen en pie?

S: Los hemos ido variando a lo largo de estos meses. Hemos cambiado formato, ideas, planes, recintos. Desgraciadamente la gira de nuestros sueños con aforos que nunca nos habíamos atrevido a pisar y recintos que siempre hemos soñado... Esa gira la vamos a tener que posponer y la dejaremos para cuando sea viable. Hoy por hoy pensamos en hacer una gira de teatros que sea segura y responsable. Que nos garantice en la medida de lo posible que la vamos a poder llevar a cabo.