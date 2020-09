¿Quieres recuperar a alguien y no sabes cómo? Nosotros te damos la solución

En ocasiones son tantas las cosas que deseamos decir o expresar que no somos capaces ni de articular una simple palabra. En esos momentos necesitamos un empujón para afrontar las situaciones más difíciles o para hacer de un día especial, un día inolvidable.

En Anda Ya, como bien sabéis, siempre encontraréis ese espacio para expresaros, para celebrar, para sorprender o para, como en el caso de Marina de Alicante, pedir perdón a las personas que pudisteis fallar o hacer daño.

Hace solo unos días recibimos el mensaje de esta alicantina en el WhatsApp del programa, en el 616 52 98 99, y sus palabras nos hicieron pasar a la acción en cuestión de segundos, necesitábamos ayudarla.

“Esto va dirigido a Sofía. Me gustaría pedir perdón a una amiga con la que llevo tres años sin hablar. No pretendo recuperar lo que teníamos pero me gustaría volver a retomar el contacto con ella para poder pedirle perdón a la cara. Haría cualquier cosa para que me perdone porque la quiero mucho”

Una andayera lleva 3 años sin hablarse con su mejor amiga y nos ha pedido que la llamemos para convencerla de que se reconcilien. ¿Lo conseguiremos o acabará en drama?



Al parecer su amistad de más de 15 años se rompió después de que Marina tuviera un lío con la ex pareja de su amiga. Desde ese momento, ha intentado todo para disculparse pero no lo ha conseguido, Sofía la ha bloqueado en las redes y como no, en su vida. Si necesitas saber cómo ha acabado esta historia, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

