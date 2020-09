Laura Escanes o Verdeliss generan debate con una cuna con pantallas, pero hay una explicación

En las últimas horas, varias influencers españolas como Laura Escanes o Verdeliss compartieron en sus redes la imagen de unos productos de SPFuture que incluyen cuna, trona y caballito que tienen la particularidad de que están rodeadas de pantallas para, ya desde bebés, educar a los niños de manera online. Las pantallas van adaptando sus contenidos a la edad de los pequeños. Ninguna de ellas se mostraba segura con estos nuevos productos.

“La única info que tenía se reducía a: ‘la revolución del universo puericultura’. Y vaya, creo que ha superado incluso las expectativas😅. Lo que veis en la foto es una cuna con 4 pantallas integradas. Me reservo mi opinión (os la daré más adelante), porque ahora me apetece escuchar las vuestras: quiero saber si este producto se ha creado realmente respondiendo a la demanda de los padres/bebés de hoy día. De verdad, me tiene intrigadísima (y preocupada, ok, ya me he mojado🙏🏻). Creo que puede ser súper enriquecedor un debate” escribía Verdeliss en sus redes.

Desde luego, el debate se abrió, aunque la mayoría de madres se mostraron escandalizadas y contrarias a este planteamiento. Unas horas después hemos sabido que todo forma parte de una campaña de concienciación de una óptica ante la sobre exposición de los más pequeños a las pantallas.

“Menos mal. Menos mal que no es una realidad. Todo falso. A veces hasta que no lo vemos de una manera tan radical, no nos damos cuenta”, explicaba finalmente Escanes que agradecía que hubieran contado con ella para esta campaña.

“Ha sido polémica, agresiva y cañera, pero a todos nos ha removido algo. Si tanto nos alarmó ayer, es porque no lo veíamos tan lejano ni tan imposible. Asusta, ¿verdad? Todo esto que ha generado la cuna falsa, que no se quede en ‘ah, era una broma’ y ya. No. Quedémonos con todas esas frases que dijimos ayer. El daño que nos hacemos a nosotros mismos y a los más pequeños”, ha seguido remarcando respecto al debate que generó su primera publicación.

“Pasamos 167 días al año delante de una pantalla. 11 horas al día. 7 de cada 10 miramos el móvil antes de ir a dormir. 2 de cada 3 nos llevamos el móvil al baño. 1 de cada 3 niños comenzó a utilizar pantallas antes de los 3 años. 3 años. 1 de cada 2 niños piden alguna pantalla para Navidad. 1 de cada 3, pasan más de 4 horas al día. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo? Y podríamos seguir...”, seguía exponiendo para justificar su postura.

Ella apuesta por una vida alejada de las pantallas. Parece que Roma tardará en engancharse a ellas. “Yo lo tengo claro. No quiero dejar de acariciar, de cantar, de acunar. No quiero dejar de escuchar la risa que le provocan las cosquillas. No quiero dejar de ver su sonrisa tonta por ver como mamá hace tonterías. No quiero que todo esto se pierda por tener cuatro pantallas entre ella y yo como si de una barrera se tratara. Me da pánico ver como las horas pasan y ella crece a la velocidad de la luz... como para encima perdérmelo por estar viendo una pantalla. Disfrutémonos de verdad. Instagram no es la vida real. Las pantallas no son la vida real. La vida está fuera y mientras lees esto, se pasa. #screenpollution”, terminaba diciendo.