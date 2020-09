Beret se emociona al escuchar una de sus canciones en un anuncio que crea debate

No podemos afirmar si Beret es más de Colacao o de Nesquik pero lo que sí tenemos claro es que le ha hecho mucha ilusión escuchar una de sus canciones en el último anuncio de una de ellas.

“Mamaaaaaaa estoy en el anuncio del colacaooooooooo”, escribía junto a un vídeo en el que podemos ver el resultado. Y claro, en los comentarios se ha reabierto un viejo detalle. Cuántas veces nos han preguntado eso de playa o montaña, Stones o Beatles, Burger King o McDonalds… o, como en este caso, Colacao o Nesquik.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 16 Sep, 2020 a las 1:58 PDT

“Donde quedo la baticao? 😭😭😂😂 grande bro 🚀🚀”, le preguntaba Air Magno en los comentarios. Y es que, en esta nueva promoción, la marca de cacao ha decidido regalar un Smartwatch para los más pequeños. Que, aunque mantiene su esencia, Colacao se va modernizando y adaptándose a los nuevos tiempos. Aunque la baticao sigue siendo un objeto de culto para muchos.

Y es que no nos cuesta asociar estos productos dirigidos a los más jóvenes con Beret que es casi uno más de ellos. No hay más que verle disfrutar echándose un Among us con Willyrex. “Ayer le di un masajito por la espalda a @willyrex jejejej❤️❤️❤️”, compartía hace unos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 11 Sep, 2020 a las 4:15 PDT

Primero preguntaba quién quería jugar y Kiko Rivera, Rasel o Rayden no dudaban en animarse. Eso sí, no deja de lado la música y acaba de celebrar haber alcanzado la cifra de los 50.000 discos físicos vendidos de su álbum debut, Prisma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 16 Sep, 2020 a las 3:46 PDT

En tiempos de coronavirus tan complicados para todos, incluidos los que trabajan en la industria musical, son buenas noticias que animan a seguir adelante y pensar en giras y en más música. ¿Tendremos pronto nuevas noticias de Beret en este sentido?