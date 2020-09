Por primera vez en ‘Masterchef Celebrity’ un aspirante dejó el cocinado para “hacer caca”

'Masterchef Celebrity' estrenó su quinta temporada con varias situaciones cómicas que dejaron a los espectadores pasmados, pero aún más a los jueces.

Además de vivir el primer rifirrafe de la edición, tan solo a unos minutos de arrancar la primera prueba - entre Jesús Castro y Jordi Cruz- en la prueba de exteriores ocurrió algo por "primera vez en la historia del talent".

Los aspirantes estaban repartidos en dos equipos y, de golpe, el juez catalán notó la ausencia de un miembro de los azules: "¿Dónde está Juanjo?", preguntó y el actor le respondió: "No me aguantaba, tenía que ir al baño, me estaba haciendo de vientre".

Cruz se quedó atónito: "En 8 años eres el primer aspirante que deja el cocinado para ir a hacer caca" y le mandó corriendo a que volviera a su trabajo.