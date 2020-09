Ángel Muñoz, ganador de ‘GH11’, muestra su cruda realidad: “Me he ido a vivir a mi furgoneta”

La vida nos pone en ocasiones complicadas que solo nuestra valentía podrá superarlas. Y si no que se lo digan a Ángel Muñoz, ganador de Gran Hermano 11 (2010).

El coronavirus le ha pasado factura al exconcursante del reality, cuya situación ha querido compartir a través de una carta publicada en El Confesionario de Kiko, una sección de Telecinco. "Os escribo esta carta con la intención de ser totalmente sincero y que conozcáis mi situación actual. Como sabéis el Covid obligó a nuestros gimnasios a cerrar y con ellos algunos perdimos nuestro trabajo, el de toda la vida, en mi caso mucho más que mi sustento, mi alimento vital", comienza explicando el joven.

Esta crisis mundial le ha obligado a Ángel a poner en alquiler su propia casa y vivir en una furgoneta, con la que intenta pagar facturas. "Esto para quienes me conocéis tampoco es un drama, así que esa es mi vida ahora. He decidido viajar en mi furgoneta y vivir con lo poco que saco de mi casa, pero también con esta decisión que he tomado he decidido ser feliz y vivir con lo poco que tenga para vivir, cerca del mar y surfeando, hasta que el cuerpo aguante hasta que todo mejora. No tengo intención de volver a Madrid a vivir nunca", concluye.

Ángel se hizo con el premio de Gran Hermano hace 10 años con más del 78% de los votos. 350.000 euros fue la cantidad que se llevó y que utilizó para ayudar a sus padres y a todos aquellos que se vieron afectados por el terrenoto de Haití.

El altruismo y la meditación siempre ha formado parte de la vida del joven de 37 años. En esta misma carta, Ángel desvela que ya está pensando en su próximo proyecto: dar clases y formación en línea. "Desde clases de yoga y pilates colectivas y privadas como talleres de las diferentes disciplinas en las que soy especialista y tengo algo que aportar. Ojalá pueda contar con al menos algunos de vosotros para este nuevo proyecto, ya que de momento es mi única vía para poder ganarme la vida", explica.

"Mil gracias por leer y por apoyarme tantos años. Ojalá sigáis en mi vida, pero si no, ya sabéis que siempre estaréis en mi corazón. Namaste y Pura Vida", concluye.

A Ángel le ha costado "sudor, lágrimas y zozobra" dar este paso. Pero está orgulloso de haber tomado la decisión de arrancar una nueva e intrigante etapa en su vida en la que estamos seguros que contará con el apoyo de sus seguidores. Él asegura sentirse "tranquilo, en calma y feliz".