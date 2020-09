A Billie Eilish se le escapa que pronto sacará nueva canción y videoclip

La estadounidense más candente del momento tiene buenas noticias. Billie Eilish abría un Instagram Live para hablar con sus seguidores y en él confesaba que casi no había dormido ni “dos horas al día”. ¿A qué se debe la falta de sueño? Cómo no, ha estado creando nuevo material para su próximo proyecto.

“Sí, voy a lanzar una nueva canción y vídeoclip en unas semanas. O unos meses, no lo sé. Genuinamente no sé cuándo”, añadía la cantante de Lovely. En cuestión de minutos parece que la artista se arrepintió de dar la exclusiva: “No debería haberlo dicho... me voy a ir ya”. ¡Billie, has alegrado a muchísimos fans!

Hace poco sacaba My Future, una canción que estará dentro de su segundo álbum de estudio. Inspirada por la pandemia escribía este tema y lo acompañaban junto a un vídeo animado que está tan de moda. Este año también nos ha regalado No Time To Die e Ilomilo, parte de la banda sonora de James Bond. Además de recordar a sus seguidores de Estados Unidos que se registraran para votar.

Finneas, hermano y compañero de la cantante declaba a The Herald Sun que no quería sacar el disco en la pandemia. “Mi álbum y el de Billie no será una grabación pandémica. Tengo un desesperado deseo de no lanzarlo durante el Covid-19. ¡Quiero que sea la inyección! Que todo el mundo lo baile en las calles”, decía al medio.

Todo apunta a que tienen mucho que ofrecer, pero tendremos que esperar a recibirlo. Eso sí, con estos dos talentos al menos sabemos que valdrá la pena la espera. Mientras, podemos escuchar lo nuevo de FINNEAS, What They’ll say about us, un tema y videoclip precioso que se ha currado a la luz de los focos.