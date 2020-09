Suga de BTS participa por sorpresa en ‘Blueberry Eyes’ de MAX: mira el vídeo

El amor es capaz de cualquier cosa, y eso es algo que Max ha demostrado en su último sencillo: Blueberry Eyes. El cantante ha contado con el exitoso rapero surcoreano e integrante de BTS, Suga, para acompañarlo en una de sus estrofas. Una sorpresa que, sin duda, no ha pasado desapercibida en las plataformas digitales.

Blueberry Eyes se convierte en un romántico himno pop sobre el amor. Su letra expresa ese sentimiento que se tiene hacia la única persona que es capaz de cortar tu respiración, y con la que desearías despertar todos los días de tu vida. Para más inri, el cantante la publica acompañado también de su mujer, con la que pronto dará la bienvenida a su primer hijo.

El videoclip está formado por imágenes protagonizadas por el color azul, que está estrechamente relacionado con el título de la canción y con los ojos de la chica. Ambos protagonizan románticas escenas que han convertido este videoclip en un claro reflejo de su día a día. "Llevar este videoclip a la vida ha sido una experiencia muy especial. [...] Emily es mi esposa de verdad y está embarazada ahora mismo de nuestro primer hijo, así que el arte imita la realidad de una forma divertida en este vídeo", explica el cantante en la descripción.

Pero eso no es todo, ya que, aunque Suga no haga acto de presencia en sus imágenes, sí lo hace a través de su voz. Eso sí, Max y Emily se aseguraron de que su fragmento no pasase desapercibido. "Nos estudiamos y memorizamos la letra en coreano del increíble y romántico verso de Suga", añade.

Blueberry Eyes estará incluida en el nuevo álbum del artista: Colour Vision. Un colorido disco que llegará con 12 temas el próximo 18 de septiembre y que estamos seguros que pronto se convertirá en nuestra banda sonora favorita. De momento, el videoclip de Blueberry Eyes ya supera las 3,3 millones de visualizaciones.