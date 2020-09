Estos son los trucos que necesitas para lidiar con tus vecinos

Los vecinos son prácticamente como la familia, algunos te gustan más, otros te gustan menos, pero a todos ellos te toca aguantarlos con una sonrisa de oreja a oreja. Son el motivo, en muchas ocasiones, de nuestra tranquilidad pero también de nuestros quebraderos de cabeza.

Todos creemos que somos expertos en el trato con aquellos que están al otro lado de la pared, pero basta un pequeño paso en falso, y un poquito de mala suerte, para que la cosa se complique de la noche a la mañana.

Es importante empezar con buen pie cuando se llega a un nuevo vecindario. No todo el mundo espera que te presentes en su puerta con unas croquetas recién hechas, pero sí quieren un breve saludo o presentación. A nadie le gusta vivir con un desconocido que deambula por la comunidad sin soltar ni media palabra. ¿Será un psicópata?, ¿Querrá robarme? Eso es lo mínimo que se le pasa por la cabeza a los miembros más longevos.

Una vez hechas las presentaciones, llega uno de los puntos más importantes: no seas muy misterioso pero tampoco reveles hasta el último detalle de tu vida, es muy probable que eso juegue en tu contra. No querrás que conozcan todos tus movimientos ni que tus escarceos estén en boca de todos.

Para los más pasotas, llega un punto importante que deben grabarse a fuego: debes ser empático y escuchar, o hacer como que escuchas, a tus vecinos. Les gustará saber que tienen un aliado cerca aunque sea para pedir sal. Eso sí, cuidado con dejarse llevar, un paso en falso y tendrás “cena de vecinos” todos los viernes.

Llegado el momento en el que ya te mueves como pez en el agua entre tus ‘nuevos amigos’, puedes relajarte un poco. Disfruta de tu casa, pero sin pasarte, no dejes que los ruidos excesivos provoquen una guerra. Hasta los vecinos más molones pueden acabar odiándote si te conviertes en una de esas personas ruidosas. Recuerda, lo importante es encontrar siempre el equilibrio.

Si pese a haber seguido estos consejos estalla un conflicto, no te preocupes, todo se puede arreglar o por lo menos suavizar. Muchos son los que optan por las notitas de disculpa pero eso puede agrandar el problema, siempre será mejor presentarse con la mejor de las sonrisas, pocos se podrán resistir, y no dejar que pase el tiempo.

Otro consejo, para aquellos que vivan en un lugar con portero, es no recurrir a ellos a no ser que sea un aliado al 100%, no vale con creerlo, debes estar seguro. Esto podría ayudar o por el contrario liarla aún más porque los cotilleos vuelan.

Además, y aprovechando el lío vecinal de nuestros andayeros, Dani Moreno ‘El Gallo’ ha salido a la calle para reencontrarse con sus grandes amigos, aquellos que no temen quejarse de todo o delatar a algún que otro vecino molesto, nuestros queridos yayos. Si no quieres perderte ni un segundo de lo que nos han contado, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

