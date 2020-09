Adrián Lastra publica una foto con Óscar Casas y su aspecto llama la atención de Mario Casas

El rodaje de Jaguar sigue en marcha, la serie de Netflix que recrea una España convertida en el refugio de nazis tras la II Guerra Mundial. Entre otros, nos encontramos en el reparto con Adrián Lastra y Óscar Casas y ambos han publicado fotografías de ese tiempo que están pasando juntos.

La imagen que ha escogido Lastra nos permite verle en buena sintonía con su compañero de rodaje. “Aquí seguimos 📽!!! #Castro #Sordo #Jaguar @netflixes @netflix”, escribía.

Y claro, como suele ocurrir en cada fotografía que se publica de un Casas, su familia está al quite para compartir algún comentario. En esta ocasión ha sido su hermano Mario Casas el que tenía algo que decir: “Estáis más fuertes que el vinagre!!!😂”.

Una referencia a su aspecto físico que, en el caso de Lastra, es llamativo por su exhibición de musculatura. Y él es consciente, de ahí que no haya dudado en contestar a Mario: “@mario_houses unos más que otros.... @oscar_casas_ le tiene que dar un poco yo creo...... está un poco como tú de fino...”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrian Lastra (@adrian_lastra) el 16 Sep, 2020 a las 5:42 PDT

Desde luego, llegar al punto de Lastra no es fácil. Pero Óscar se ha mantenido al margen de ese duelo y lo único que ha comentado a la foto de su compañero hacía referencia a sus personajes en la serie: “ciego sordo mudo ❤️”. Él también ha publicado otra imagen en la que aseguraba que parecían “sacados de un cómic”.

En Jaguar, Óscar Casas coincide con su ex cuñada, Blanca Suárez, que da vida a Isabel Garrido, una joven que logró sobrevivir a su paso por Mauthausen y que se ha centrado en buscar al hombre más peligroso de Europa. Lo que no sabe es que no es la única que quiere hacer justicia.

No será hasta el año que viene cuando podamos ver el resultado de este rodaje.