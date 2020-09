Jedet se estrena en ‘Veneno’: “He comido mucha mierda y por fin ha llegado mi recompensa”

Toca seguir conociendo la historia de Veneno. Atresplayer Premium estrena el próximo domingo 20 de septiembre el tercer capítulo de la serie, un capítulo que narra la transición que vivió Joselito hasta convertirse en Cristina Ortiz 'La Veneno'. Aquí por fin entra en acción Jedet. Ella, quien también ha pasado recientemente por su propio cambio, demuestra con este papel que los sueños, si se trabaja duro, se cumplen.

Pregunta: El otro día escribiste en Twitter: "Empecé subiendo vídeos a YouTube, este jueves estaré en los cines de toda España. No estoy bien".

Respuesta: Estoy muy bien, muy contenta y muy orgullosa. Es un sueño y me emociono.

La veneno buscó su identidad sin pedir perdón ni permiso

P: Un sueño que has perseguido, no que se ha cumplido por casualidad.

R: Las casualidades no existen, mi amor. Llevo en Madrid casi diez años luchando. Esto es fruto de mi trabajo y de todos los años que he estado formándome como actriz. He comido mucha mierda y a los diez años me ha llegado la recompensa.

P: Dijiste en el FesTVal de Vitoria que te costó mucho interpretar a Joselito porque estabas viviendo tu propia transición. ¿Te ha pasado lo mismo al verte en pantalla?

R: Ya me he visto en pantalla y me gusta lo que veo. Han hecho un trabajo increíble con el capítulo y estoy orgullosa de mi trabajo. También estoy más orgullosa porque precisamente sé todo lo que me costó dar vida a Joselito, los malos momentos y lo que supuso para mí psicológicamente. Me hace ilusión ver que al final lo conseguimos porque había días que pensaba que no iba a ser capaz.

Jedet en el tercer capítulo de 'Veneno' / Atresmedia

P: ¿Cómo llegó 'Veneno' a tu vida?

R: En diciembre de 2018 fui al estreno de la película Quién te cantará y se me acercó Javier Calvo. Me dijo: 'Jedet, tengo un proyecto nuevo y queremos que formes parte de él'. Yo pensaba que se refería a la tercera temporada de Paquita Salas, pero no. Me dijo que iban a hacer una serie sobre la Veneno y querían que yo fuera la protagonista. Me quedé en shock porque no me veía preparada, pero me dijeron que si confiaban en mí el proyecto de sus vidas era porque creían en mí.

P: ¿Has conocido cosas de Veneno que no sabías?

R: Lo que he conocido que no sabía no te lo puedo decir. Me lo han contado personas de su círculo y son cosas muy íntimas que nunca podría compartir.

Con 'Veneno' queda demostrado que las actrices trans puede ser protagonistas

P: ¿Pero te ha sorprendido algo de la historia que te ha tocado llevar a la pantalla?

R: Más que sorprenderme la he entendido mucho. He entendido la necesidad que ella tuvo de encontrarse, experimentar, de vivir su sexualidad, buscar su identidad. Y cuando lo tuvo claro fue a por ello sin tener miedo a las consecuencias, sin pedir perdón ni permiso.

P: ¿Crees que gracias a 'Veneno' los actores y las actrices trans tendrán más oportunidades en la industria audiovisual?

R: Me gustaría, pero no lo sé. Creo que Veneno al menos es el punto de inflexión porque con esta serie queda demostrado que las actrices trans tambien pueden ser protagonistas y estar al frente de un proyecto que está siendo un éxito.