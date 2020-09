La doble de Karol G interpreta “Ay Dios Mío!” y revoluciona Internet: ¿Se parecen?

Está demostrado que cuanto mayor es tu fama, también lo es el número de dobles que intentan imitar los movimientos de la estrella. Y si no que se lo digan a Karol G, que le ha surgido una hermana gemela perdida que en cuestión de minutos ha revolucionado Internet.

Todo ocurrió hace unos días cuando un programa peruano llamado Yo Soy, similar a Tu Cara Me Suena en España, presentó la actuación de una de sus participantes. La joven debía interpretar Ay Dios Mío!, el último gran hit de la exitosa artista Karol G.

Lo que muchos desconocían es que finalmente guardaría más similitudes que diferencias, y que su voz acabaría impactando a miles de personas en las redes sociales. Si bien es cierto que no guarda parecido con su físico, el tono y la modelación de la voz que utiliza en su actuación sí refleja su buen trabajo como concursante de este talent show.

Basta con leer los comentarios que ha recibido el vídeo compartido en Youtube para conocer la reacción general del público. Eso sí, todos coinciden en lo mismo. "Owww su voz tiene mucho parecido con la artista", "Suéltate un poco más", "Se parece mucho la voz pero como que falta más energía" y "Dios, da rabia que la voz sea tan igual y ella siga de tiesa" son algunos de los mensajes que se pueden leer.

De momento, la Karol G de verdad no ha dado señales de vida al respecto. Pero estamos seguros que, en caso de que el vídeo llegue a sus ojos, no dudará en felicitar a la imitadora. No cualquier persona tiene la suerte de convertirse en el/la doble de una súper estrella internacional.

Y tú, ¿crees que se parecen o que, por el contrario, su imitación deja mucho que desear?