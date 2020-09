Elisabeth Gillies, la mala de ‘Victorious’, ¡se casa en secreto!

Elisabeth Gillies forma parte de nuestra infancia. La actriz que encarnaba a la ‘mala’ de Victorious llamada Jade West se ha hecho mayor (igual que todos nosotros) y, ¡se casa! Lo ha hecho en secreto con el compositor Michael Corcoran. Y es que se ha hecho de rogar ya que tuvieron que aplazarlo por la Covid en abril después de llevar seis años saliendo.

Además, han llevado una relación a distancia ya que ella trabajaba en Atlanta e iba y venía a Los Ángeles para verle. “Una vez que confirmaron la tercera temporada de Dynasty le propuse que se moviera a Atlanta para empezar un nuevo capítulo de nuestra vida”", dice la actriz que interpreta a Fallon Carrington en la serie. Él accedió y compraron una casa, así se lo ha contado ella misma a Vogue.

“Cuando llegamos a la casa no paraba de llevarme al jardín. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. De repente se puso en una rodilla y me pidió la mano”, cuenta Gillies. De ese día a la boda pasaron muchas cosas, entre ellas una pandemia. Al final lo lograron.

El día especial ella llevaba un vestido satinado de Britt Wood Designs, su padre se ordenó para poder casar a su hija en la ceremonia en medio de una granja de New Jersey. Solo 10 invitados fueron necesarios para ser testigos de su amor. “Esto hizo que nos centráramos en las cosas importantes en la vida... Una gran boda extravagante no tenía sentido en medio de una pandemia”, decía el novio que ha compuesto para las series adolescentes iCarly y Victorious.

“Cuando estábamos intercambiando nuestros votos, me di cuenta de que mi padre nos estaba casando y que todos los que queríamos estaban allí. Me giré y le dije a Michael ‘lo hemos hecho, madre mía, soy muy feliz'", termina de relatar la protagonista del día.