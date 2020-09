Charlamos con HRVY sobre 'Good Vibes', su próximo disco y su aprendizaje personal este 2020

Harvey Leigh, más conocido como su nombre artístico HRVY, se ha ganado en poco tiempo un lugar en la música pop a nivel global. Este joven británico de 21 años tiene mucho talento y su crecimiento profesional no deja de aumentar. Cumple retos, colaboraciones soñadas y no para.

Good Vibes es su nuevo single que, como su nombre indica, está lleno de positividad y optimismo. ¡Tan necesario este año! La canción formará parte de Can You Hear Me?, el próximo álbum que ha venido a presentarnos a LOS40 y que verá la luz el 20 de noviembre.

Charlamos con HRVY sobre su próximo disco y todo lo que ha aprendido este peculiar 2020

J: ¡Felicidades por Good Vibes! ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer música desde casa?

H: Ha estado guay tener tiempo para mí, he estado viajando bastante últimamente y este año se suponía que iba a hacer una gira mundial así que ha sido muy raro no hacerla. He sacado buenas canciones como Good Vibes y estoy muy contento. ¡Creo que todos lo estamos!

J: Esta canción está llena de optimismo y energía... ¿Te definirías a ti mismo como una persona positiva?

H: Creo que soy una persona positiva hacia el exterior. Creo que hacia mí mismo soy, no negativo, pero mucho más crítico. Tal vez más realista, esa es la palabra.

J: Good Vibes tiene un ritmo muy veraniego, ¿cómo han sido tus vacaciones en este año tan raro?

H: Para ser sincero, no ha parecido verano. Cuando pienso en estas fechas pienso en salir con mis amigos y no ha habido mucho de eso. No parece septiembre, ¡quiero saltarme este año y empezar el siguiente ya!

J: Acabas de subir una foto a tu Instagram adelantando el videoclip del single. ¿Qué puedes contarnos sobre él?

H: El vídeo está inspirado en los años 60 y 70. Estaba viendo Top Of The Pops con mi madre y mi padre hace unos meses y no me podía creer cómo la gente se vestía. Era algo loco para mí. Así que después cuando grabamos Good Vibes me recordó a esas vibraciones ‘funky’ que quería recrear. Dua Lipa lo ha hecho en su nuevo disco, también BTS con Dynamite... Creo que todo el mundo está un poco en esa onda. Es refrescante escucharlas.

El álbum tiene diecinueve canciones. Es una pequeña cápsula de mi crecimiento.

J: ¿Veremos a Matoma en él?

H: Hace un pequeño cameo porque como vive en Noruega, no podía volvar a Reino Unido para grabarlo. No pudimos hacer mucho al respecto, pero ha quedado chulo. Es un tío súper simpático, guay y feliz.

J: ¿No quita eso parte de factor humano al trabajo?

H: Hice una canción con R3HAB y nunca hablé con él hasta que salió por Face Time. Así que sí, es algo triste porque también quieres conocer a la persona con la que compartes música.

J: ¿Qué nos puedes contar sobre el disco? ¿Hay más colaboraciones?

H: El álbum tiene diecinueve canciones, sale el 20 de noviembre y se llama Can You Hear Me? Hay canciones tristes y otras canciones felices en él, otras más disco... una mezcla de todo. Es una pequeña cápsula de mi crecimiento. Tiene música tanto de hace dos años o dos meses

Cada vez que abro Netflix está Danna y pienso tengo que ver Élite. Somos amigos y no he visto la serie en la que apareces.

J: Podemos ver el crecimiento musical en tus últimos temas. ¿Qué has aprendido personalmente este complicado 2020?

H: He aprendido que tienes que hacerte cargo de ciertas cosas tú mismo. Aprendí a grabar las letras en mi habitación y cosas así. Si la cuarentena nunca hubiese sucedido nunca me había tomado la molestia de aprender. Sobre mí mismo he aprendido a ser paciente, dar un paso atrás y vivir más en el momento presente. He estado dos años pensando qué es lo siguiente que iba a hacer cuando realmente tendría que haber estado disfrutando.

J: Sé que estás interesado en la música urban. ¿Tienes planeado hacer más tracks del estilo?

H: Me encantaría hacer temas más urban pero siento que tendría que ser una colaboración. Me encanta la música latina, me hace feliz y me recuerda al verano.

J: Hiciste una colaboración con Danna Paola, ¿cómo es en persona?

H: Sí la conocí en persona y es increíble. Muy apasionada y es una mujer muy empoderada. Era muy amable y simpática pero también muy observadora. Inteligente y preciosa. Sabía perfectamente lo que quería, es muy determinada. En el videoclip sabía exactamente cómo quería sonar y cómo quería que la viesen. Cada vez que abro Netflix está Danna y pienso tengo que ver Élite. Somos amigos y no he visto la serie en la que apareces.

J: ¿Con qué artista latino o español te gustaría trabajar?

H: J Balvin, por ejemplo, he visto que hace muchas colaboraciones con artistas internacionales. También le he visto en Coachella y sus ritmos latinos me gustan. ¡Cruzo los dedos!

J: ¿Has escuchado a Rosalía?

H: ¡Oh sí! Es increíble. Es súper talentosa. Su colaboración con Travis Scott me encanta. Igual, su presencia es muy poderosa.

J: Hablando de España... No vas a venir en tu gira, ¿por qué?

H: Son todo problemas “técnicos” por la Covid. Me encantaría ir a España, es de mis lugares favoritos. He estado Barcelona, Madrid, Almería...me encanta la cultura, la comida, el sol.Volveremos a meter fechas europeas cuando la situación se calme.