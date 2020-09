Ana Rosa Quintana pide disculpas por estas imágenes: “Se nos ha colado”

Ana Rosa Quintana es una de las reinas de la televisión. La periodista, que lleva casi 40 años trabajando, ha tenido un gesto muy valiente al final de El programa de AR este mismo viernes. La presentadora ha parado un momento de hablar sobre actualidad para disculparse con la audiencia. ¿La razón? Unas imágenes que su programa publicó este jueves donde se veía un hospital saturado.

“Voy a comentar una cosa, si no te importa, director. Hoy me he enterado, porque me lo han dicho, pero no nos habíamos fijado nadie y creo que es justo decirlo”, ha empezado diciendo. “Estábamos poniendo ayer unas imágenes de la alarmante situación de los hospitales madrileños, que era el rótulo, y las imágenes eran en China, no de los hospitales de Madrid. Para que quede bien claro, que ha sido un pequeño error”, ha continuado diciendo.

La cara visible del programa de Telecinco, ha continuado explicando que han usado unos totales de China sin querer para comentar cómo estaba la sanidad en la capital española. “Se nos ha colado y hay que decirlo, así que pedimos disculpas a los hospitales de Madrid porque no eran de Madrid”, ha terminado diciendo.

Las disculpas de ANA ROSA QUINTANA por el error de #ElprogramadeAR al poner imagenes de China como si fuera #Madrid #Television pic.twitter.com/8zL53WvpuA — MASPITV (@TVMASPI) September 18, 2020

En las imágenes se pueden ver a un conjunto de sanitarios, ataviados con un enorme traje de protección donde se pueden ver las letras en chino. Sin duda, unas imágenes que no corresponden a Madrid.

Aunque el programa de Ana Rosa haya tenido este error, es cierto que podrían haber dejado pasar el tiempo y no haber pedido disculpas a la audiencia por ello.