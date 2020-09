La nueva faceta de Alizzz en ‘Todo Me Sabe A Poco’: ¡Mira el videoclip!

Alizzz nos sorprende con un tema donde vemos una nueva faceta. Su primer proyecto como vocalista en solitario, productor y compositor. Él es el protagonista de Todo Me Sabe A Poco, sumando un éxito más a su carrera y a la nueva ola pop en la que nos encontramos. “Explica la búsqueda infinita que me ha traído hasta aquí”, cuenta Cristian el nombre que hay detrás del artístico.

No lo veíamos venir y es que ha surgido sin querer. Después de la intensidad de producciones, trabajo y viajes esto era necesario. “Empecé con todo este proyecto sin querer, sin buscarlo para nada, después de un crack mental serio hace como un año. Dejé todo de lado y me puse a escribir para mí porque era lo que me pedía la cabeza”, cuenta él mismo.

El retorno a su guitarra lo cambio todo: “Es el instrumento con el que compuse mis primeras canciones, cuando tenía unos catorce años. La había dejado muy abandonada los últimos años. Componer así es diferente que con el ordenador y de repente todo me sonaba fresco, aunque luego le metiese mil procesos digitales a todo”. Y continúa: “Me resultó muy natural y liberador cantar además esas canciones, aunque nunca lo hubiera hecho antes, fue raro y bonito”.

El videoclip es una mezcla de escenarios y sensaciones que acompañan la canción. Al ritmo de “Bebé todo va a salir bien” le vemos en casa, en el bosque, en la discoteca, en la playa... Siempre con un efecto desgastado, vintage incluso. Mucho estilo en tres minutos de tema.

Ha tenido una gran acogida, incluso ha convencido a sus compañeros de la industria. Amaia lo compartía en sus stories de Instagram y C. Tangana escribía en comentarios que “No sabía q esta música existía hasta q vino el cristian”.

Será el inconformismo lo que le ha llevado a estar aquí. “La sensación de nunca tener suficiente, de siempre querer sentir más y más fuerte es algo que me ha acompañado en mi vida. "Todo me sabe a poco" es algo así como un motor vital para mí, me ha ayudado a conseguir cosas increíbles a veces y otras a que todo se vuelva un poco enfermizo”, explica Alizzz.