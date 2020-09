Unos patriotas Bon Jovi y Jennifer Nettles lanzan ‘Do What You Can’: mira el vídeo

La crisis del COVID-19 no entiende de fronteras, razas ni religiones. La pandemia nos ha afectado a todos, pero si hay algo que hemos podido comprobar durante este bache es que la música es capaz de hacernos olvidar la situación por un momento.

Bon Jovi es consciente de ello, razón que le ha llevado a publicar Do What You Can, su nuevo tema con Jennifer Nettles. Ambos unen sus voces en una canción de esperanza, fuerza y ánimos a la población estadounidense, una de las más afectadas por este virus. De hecho, fue escrita por el propio Bon Jovi durante los primeros días de la pandemia, lo que la convierte en aún más especial.

Este tema de sonidos del rock con toques country llega acompañado de un videoclip que simboliza fielmente la idea principal de la canción. Ambos protagonistas pasean por Nueva York y muestran la solidaridad que el pueblo americano ha demostrado tener durante los días más duros. Hasta el propio Bon Jovi se une a la repartición de comida para los más desfavorecidos.

Videollamadas a distancia, ciudades solitarias, graduaciones canceladas, negocios que intentan sobrevivir, y otros muchos elementos, han protagonizado la vida de millones de personas estos meses. Las imágenes de Do What You Can refleja todos ellos. "Esta noche cierran fronteras, y tapiaron los colegios. Los pueblos pequeños están liando sus aceras. Un último cheque de pago está llegando. Sé que te sientes un poco nervioso. Todos estamos un poco confundidos. Nada es igual, esto no es un juego. Tenemos que superarlo", dicen algunos de sus versos.

Lo cierto es que no es la primera vez que Bon Jovi y Jennifer Nettles unen sus voces en una misma canción. Ya lo hicieron en 2005 con el lanzamiento de Who Says You Can't Go Home, que alcanzó el número 1 en la lista del género country. "Ser invitada a cantar con Bon Jovi fue una verdadera bendición como artista y como recorrido en mi carrera", confiesa Nettles.

Ahora ambos no solo unen voces, sino también fuerza, para lanzar un mensaje de fuerza en tiempos en los que la música puede convertirse en nuestro mayor aliado. "Dedicado a todos los héroes que luchan para superar esta pandemia", son las palabras con las que Bon Jovi y Jennifer concluyen este proyecto.