Dani Fernández habla de los miedos en ‘Vértigo’, su nueva canción

Dani Fernández sigue emocionándonos con cada acorde, con cada letra. Es increíble el talento que atesora el músico ciudadrealeño y que ya demostró de sobra en su primer disco en solitario: Disparos (2019).

Ahora llega el momento de ir enseñando más canciones, más fragmentos de la esencia de Dani y eso es Vértigo, su nuevo sencillo. Una apuesta por plantarle cara al miedo, por cantarle a eso que nos hace cosquillas, por afrontar eso que nos hace estar vivos.

En palabras del propio artista: "Una canción que he cuidado hasta el mínimo detalle para que fuese tal cual me la había imaginado. Una canción que habla del miedo, que por suerte gracias a vosotros ya no siento porque me acompañáis y cuidáis en cada aventura musical. Os pido que la disfrutéis tanto como yo y que os acompañe en tantos momentos como me ha acompañado a mi".

Vértigo es tan especial como su videoclip, un espectacular trabajo que ha corrido a cargo de Javier Alonso, al que hemos podido ver fotografiar y acompañar a Dani en muchos de sus conciertos.

El artista ha compartido este post en Instagram con todos sus seguidores para presentar Vértigo y ha expresado que es una canción que crece sobre el escenario: "Pronto podremos corearla en los conciertos, porque esta canción pide que nos veamos en directo", ha dicho Dani, que estos días ha apoyado las protestas por la situación que atraviesa la cultura y el sector de la música en directo.