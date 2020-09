Camilo y Evaluna invitan a sus seguidores a mudarse con ellos

Camilo y Evaluna han demostrado que nada ni nadie podrá derribar el amor que ambos sienten. Se conocieron, se enamoraron, se casaron, y ahora han dado un nuevo e importante paso en sus vidas.

El colombiano ha anunciado que ambos se han mudado juntos a su propia casa. Y como la música es la fuente de inspiración y el pilar del cantante, ha decidido anunciar el lanzamiento de una canción para celebrarlo. Se trata de Vida de Rico, el próximo sencillo de Camilo con el que compartirá esta experiencia con sus seguidores.

"VIDA DE RICO es el siguiente capítulo de la historia que estamos viviendo juntos... me enamoré, nos casamos, luna de miel... y ahora toda esa ilusión se hizo CASA 🏠! NUESTRA PRIMERA CASAAAAAA😭😭😭 Múdense con nosotros!!😊 Ya pueden darle PRESAVE para ser los primeros en escucharla!! Link en mi Bio!! LA TRIBU TIENE CASAAAA", dice el solista en su publicación.

Pero eso no es todo, ya que el propio Camilo parece haber compartido un adelanto de este romántico tema. Un tema que demuestra que lo sentimental está por encima de lo material. "Yo no tengo pa darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa sacarte yo tengo poquito. Pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa abrirte champaña. Pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo. TODO LO QUE TENGO ES TUYO", canta en sus redes sociales.

Amigos y compañeros de la pareja no han podido evitar reaccionar ante esta buena nueva. "La bestiaaaaaaa", comentaba Ozuna, mientras que Rauw Alejandro añadía unos corazones rojos.

Tal y como desvela el propio Camilo, Vida de Rico es la continuación de la historia de amor que vive junto a su esposa. Con Medialuna, ambos anunciaron su amor; con Primera Vez, nos invitaron a su boda; con Favorito, nos regalaron su luna de miel. Ahora llega el turno de Vida de Rico, con el que nos invitan a mudarnos a su propia casa. ¿Cuál será su próximo capítulo? ¿Un bebé?

Sea como sea, Camilo y Evaluna han demostrado que el amor tiene un poder inmesurable. Un poder capaz de derribar cualquier bache o mala racha, haciéndonos aprender de los errores y convivir con nuestras imperfecciones. El amor se ha quedado para siempre en las vidas de ambos artistas, y han decidido sellarlo a través de sus canciones.

¡Que viva el amor!