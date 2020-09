Tom Hardy: una estrella en la lucha por convertirse en el nuevo James Bond

La rumorología y el hype en torno a una de las sagas más prolíficas y admiradas de la historia del cine no cesa ni en tiempos de pandemia. Quién será el futuro James Bond tras la partida de Daniel Craig es uno de los misterios que todo el mundo trata de resolver, y ya hay tantas propuestas, teorías y supuestas filtraciones que existe una maraña de datos contradictorios en torno al futuro del personaje.

Se dijo que el nuevo James Bond sería negro y que Idris Elba (The Wire) era el ideal para encarnar al personaje. Después se rumoreó que Richard Madden, la prometedora estrella británica que dio vida a Robb Stark en Juego de Tronos, era el escogido. El de Tom Hiddleston (Los Vengadores) ha sido otro de esos nombres que no han parado de sonar, pero la productora de la saga Bond dijo que "no era lo suficientemente duro". Cillian Murphy (El caballero oscuro), James Norton (An Education), Michael Fassbender (Malditos Bastardos) y hasta el cantante Harry Styles (Dunkerque) sonaron durante un tiempo para encarnar al mítico superagente y galán del cine. Hasta se dijo que Universal Pictures estaba pensando en cambiarlo por una mujer y que Lashana Lynch allanaría el camino en Sin tiempo para morir.

Lo cierto es que todos esos actores (y actriz) podrían hacer un papel brutal tras una buena sesión de entrenamiento, vestuario y maquillaje. Pero ninguno de ellos es el que, a todas vistas, tiene más papeletas para llevarse el puesto de nuevo agente 007: Tom Hardy. El actor de Venom, Origen y Mad Max: Furia en la carretera parece mantenerse en pie en esta interminable carrera de fondo por sustituir a Daniel Craig en uno de los papeles más sustanciosos y relevantes del Séptimo Arte. Y aunque ni él ni nadie de su entorno hayan confirmado su participación, nuevos rumores –y algunos apoyos de celebridades– apuntan a que sería el Bond ideal.

Para apoyar estas teorías hay dos razones de peso. La primera, que cumple con todos los requisitos del personaje: está fuerte, es lo suficientemente duro, es atractivo y, además, británico, una condición indispensable para que un actor pueda meterse en el papel. La segunda, que es una estrella de primer nivel que ha sabido ganarse al público por su estilo desenfadado y cercano, lo que le convierte en un actor muy querido y admirado y con una prometedora carrera por delante.

Fue el propio Hardy quien echó gasolina al fuego cuando le preguntaron en una batería de preguntas online a través del medio The Daily Beast si sería él el nuevo Bond: "Si lo digo, estaré fuera. Ya sabes, en el mundo de la interpretación hay un dicho, y es que si hablas de ello estás automáticamente fuera de la carrera. No puedo hacer comentarios sobre eso", respondía, de un modo bastante misterioso y casi críptico. Sus palabras denotaban interés y amplias posibilidades de que los productores de 007 estuviesen valorando su participación. Hasta Pierce Brosnan confesó que le parecía un sustituto ideal y que haría un gran personaje.

Sin embargo, el único factor que juega en contra de Hardy es la edad. El actor tiene actualmente 43 años y, probablemente, cuando comience el rodaje de la siguiente parte de la saga Bond tendrá 44 o incluso 45. Tan solo Roger Moore debutó en Bond con esa edad con Vive y deja morir. Y dada la fijación de Hollywood por incluir rostros juveniles en papeles relevantes, es posible que Tom Hardy "sea demasiado mayor" para ponerse el esmoquin. Daniel Craig lleva 14 años en el papel. Dentro de 14 años Tom Hardy tendrá casi sesenta.

Probablemente a finales de año o a principios de 2021 los productores de Bond despejen la incógnita. De momento tendremos que ver cómo acaba Sin tiempo para morir. El próximo 12 de noviembre de 2020 podremos disfrutar de su estreno en cines.