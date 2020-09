Terelu defiende a su hija de los ataques de ‘Sálvame’: “Matadme a mí”

Las Campos están de moda en Telecinco. No hay semana que no se hable de alguna integrante del clan familiar más popular de la televisión. Terelu y Carmen Borrego son las que están más expuestas por trabajar en Viva la vida, pero no son las únicas. La hija de Terelu, Alejandra Rubio, también participa en el programa de Emma García y poco a poco ha ido ganando presencia en la cadena.

La semana pasada, sin ir más lejos, Sálvame dedicó muchos minutos a hablar de la joven después de que posara para una revista del corazón junto a su abuela, la gran María Teresa Campos, y se filtraran unos audios suyos en los que ponía a caer de un burro a su examiga Anita Matamoros. En el formato líder de las tardes no hubo compasión hacía la pequeña de las Campos y a Terelu le tocó este fin de semana sacar las garras para defender a su cachorro.

Tanto la madre como la hija coincidieron este sábado en Viva la vida. Como era de esperar, se habló de lo sucedido. Alejandra aseguró que no el afecta "lo que diga esta gente". Sin embargo, Terelu, muy dolida, sí quiso mandar un contundente mensaje a los que un día fueron sus compañeros de meriendas.

"Yo quiero que las flechas vengan hacia mí", afirmó Terelu, mirando muy fijamente a la cámara. "Las flechas, los tanques, la artillería, las bombas atómicas hacia mí… Matadme a mí".

La respuesta de Sálvame no tardará en llegar...