Harry Melling: del primo malvado de Harry Potter a un predicador evangélico fanático

Harry Melling es uno de los rostros más reconocidos por los fans de Harry Potter, aunque no precisamente por destacar en atributos tales como la bondad y la confraternidad, sino todo lo contrario. Este actor interpretó a Dudley Dursley, el insoportable primo muggle de Harry Potter e hijo de Vernon y Petunia Dursley, quien trató de hacer que el pequeño mago de Daniel Radcliffe tuviera una infancia insoportable. Gracias a Dios, aquel obeso e insolente chaval acabó ridiculizado en más de una ocasión, con una cola de cerdo incluida.

Después de la saga Harry Potter, Harry Melling ha tenido una prometedora carrera en cine y televisión. Ha participado en títulos tales como La balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen, en la serie Merlín, en la película de Netflix La vieja guardia –donde colaboró con Charlize Theron y Chiwetel Ejiofor– y actualmente prepara junto a Denzel Washington y Frances McDormand la película La tragedia de Macbeth, que estará dirigida en solitario por Joel Coen.

Además de todo eso, si estáis al tanto del catálogo de Netflix y habéis visto sus últimas novedades, os sonará una película llamada El diablo a todas horas, estrenada la semana pasada junto a El practicante, lo nuevo de Mario Casas.

La protagonizan Robert Pattinson y Tom Holland y es, en esencia, un thriller psicológico situado en la América Profunda que sigue a un grupo religioso evangélico cuyos integrantes, la mayoría fanáticos, ponen en peligro la convivencia de un pequeño pueblecito de Ohio. Religión, fe, guerra y crimen se entremezclan en una película oscura y desasosegante dirigida por Antonio Campos.

Si la veis os sonará mucho un personaje secundario: Roy Laferty, aquel nuevo "hermano" que se une a la iglesia evangélica de la que forman parte los protagonistas; ese mismo que se tira por encima de la cara un bote de arañas vivas para demostrar su fe en Dios y tiene alucinaciones que le hacen creer que tiene el poder de revivir a los muertos.

El actor que le da vida es Harry Melling, quien ya suma 31 años y tiene un aspecto radicalmente opuesto al que nos mostró en Harry Potter: extremadamente delgado, con el rostro casi huesudo y el pelo muy rizado. Eso sí: la mirada malvada no la ha perdido. A algunos usuarios de la plataforma que vieron El diablo todo el tiempo les quería sonar su cara pero no terminaban de ubicar al artista. Lo mismo les pasó a los fans de los Coen que no terminaban de asociar el rostro de aquel hombre sin brazos ni piernas de La balada de Buster Scruggs con el de Dudley Dursley.