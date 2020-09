Lorena Gómez compone una canción para su aniversario con René Ramos

En enero de 2019 vimos la primera foto pública de Lorena Gómez y René Ramos que confirmaba su relación. Ahora sabemos que comenzó antes porque este 20 de septiembre han estado de celebración por su aniversario.

El pasado noviembre anunciaron su embarazo y el 9 de mayo, en mitad de la pandemia y el confinamiento, llegó su primer hijo, René Ramos Jr. Desde entonces, la madre anda centrada en su pequeño que ha llegado para consolidar una relación que parece vivir uno de sus mejores momentos.

La cantante ha aprovechado esta celebración para componer una canción dedicada a ese día en el que su chico y ella se conocieron. “Un 20 de septiembre desperté sin ganas de hacer nada, un 20 de septiembre te encontré sentado en aquel bar. No fue un flechazo ni uno de esos rayos que atraviesa el alma, pero algo dentro se iluminó”, dice la letra de esta canción.

La ha compartido junto a un vídeo que recoge algunas instantáneas que dan forma a lo que ha sido su relación en este tiempo. “La química fue la que se encargó de no escuchar al miedo y el miedo poco a poco fue dejando paso al corazón. El 20 de septiembre ahora es el día que siempre recuerdo como aquel día que nos salvó”, continuamos escuchando en esa letra tan personal que deja claro que los dos se cruzaron en un momento que no era tan óptimo como el actual.

No ha faltado el apoyo a un tema tan personal que define perfectamente lo que sintió la pareja el día que se conoció. “Si quieres escaparme, te persigo. Si me persigues, te acompaño huyendo. No somos perfectos, pero sí felices. Sigamos siendo nosotros. SIEMPRE. Mi química imperfecta 😉 Te amo. #20deseptiembre #rl2o #felizaniversario @reneramosoficial”, escribía junto al vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lorena Gómez (@lorenagomez_) el 19 Sep, 2020 a las 3:13 PDT

“Ooooooo cuña!!! Que bonitaaaa 😍😍😍”, comentaba la hermana de su marido. “¡Qué PRECIOSIDAD corazón! Feliz 20 de Septiembre ❤️"” añadía Barei.