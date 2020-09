María Pedraza sorprende con su look en San Sebastián: coleta XXL y vestido transparente

María Pedraza es una de las actrices más solicitadas de nuestro país. Con 24 años, la madrileña ha estado en algunas de las series más exitosas del momento como Élite, La casa de papel o Toy Boy. Prueba de su fama es la cantidad de seguidores y seguidoras que suma en su cuenta de Instagram: nada más y nada menos que 12 millones.

Ahora, la actriz se encuentra en plena promoción de su nueva película, El verano que vivimos, que se acaba de presentar en El Festival de San Sebastián y que llegará a los cines el próximo 6 de noviembre.

María brilló con luz propia durante la presentación de la película, con un look impresionante que ha dado mucho que hablar. La protagonista de Élite apostó por el negro (que nunca falla) con un vestido transparente con escote en ‘V’ y rematado con volantes. Se trata de un diseño de Cindy Figueroa que ha dejado sin palabras a los fans de la artista.

Pero el vestido no fue lo único con lo que sorprendió la estrella en la alfombra roja: también su peinado y maquillaje. Acostumbrados a ver a María con un corte bob, la joven apareció con una coleta XXL que ya estamos pensando en imitar.

El maquillaje, que parece sacado de la serie Euphoria, pone la guinda a un look espectacular. Para resaltar la mirada, apostó por unas sombras de un azul metálico intenso de Chanel con acabado de brillantes. Vamos, que la joven brillaba por todos lados. Tanto el peinado como el maquillaje son obra de uno de sus estilistas de confianza: Iván Gómez.

María ha compartido unas fotos de la noche en su cuenta de Instagram que han generado todo tipo de comentarios, la mayoría halagando lo guapa que está. “Qué escándalo”, “Espectacular”, “Impresionante” o “La perfección de mujer”, son solo algunas de las respuestas.

Sin duda, María sabe cómo sorprender en una alfombra roja. ¡Y es que no nos puede gustar más el look!