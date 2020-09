La ‘triunfita’ Anne Lukin tiene nuevo single: Lento

Anne Lukin es una de las triunfitas más jóvenes de las dos décadas de existencia del talent show por excelencia de nuestro país. Y probablemente de las que más hambre tenga en su última edición. Y por ello tiene nueva canción en camino: Lento.

Su estreno se producirá en la madrugada del próximo 23 de septiembre y recogerá el testigo de Volver a mí, tema que lanzó en junio. Lento se convertirá en el primer tema de su próximo debut discográfico cuyo lanzamiento está previsto para 2021. "Ni Salté ni Volver a mí van a entrar. Son canciones que están ligadas a OT y a lo que viví dentro, y con el EP quiero mostrar otra cara diferente" explicó Anne Lukin durante un encuentro digital para El Diario de Navarra.

La cantante asegura que su nueva propuesta "es un viaje: imaginaba un cielo lleno de nubes, la brisa rozándome la cara, el silencio... Quería hablar sobre la necesidad que tenía de madurar, sobre lo rápido que va todo, las prisas que nos envuelven. Lento es un comienzo, habla sobre escuchar mi voz y aprender a no dejarme llevar, sobre lo mucho que esta decisión me está cambiando" explica en la nota de prensa distribuida a los medios.

Una bella melodía, íntima y sencilla, acompaña una letra muy personal que luce más con una "vanguardista producción" firmada por dos grandes nombres del panorama indie-pop nacional: Ricky Falkner y Martí Perarnau.

La canción se ha grabado durante este verano en el estudio La Casa Murada de Tarragona como parte del álbum debut que saldrá en pocos meses y que la artista se auto-editará de forma independiente con el apoyo de su management (Sweet Bird). El videoclip, narrado en un plano secuencia cinematográfico, se ha grabado en el acantilado de Mora, de la misma provincia catalana.

"Su disco verá la luz a principios de 2021, una propuesta creativa, con un discurso auténtico, puro y mostrando una gran verdad musical. Está producido por Ricky Falkner (Love of Lesbian, Quique, Gonzalez, The New Raemon...) y Martí Perarnau (Mucho). Contará con importantes colaboraciones como Zahara y otros grandes nombres" aseguran desde su agencia.

"Yo quería hacer algo que no había podido demostrar dentro de la academia, cantar mi propia música y con mi propio estilo" explicó la pamplonesa hace unos meses.