Miley Cyrus sorprende a todos con su actuación y su look más atrevido en el IHeart festival

Si algo ha demostrado Miley Cyrus a lo largo de su carrera es que no necesita la aprobación de nadie y haga lo que haga es capaz de dejar a todos boquiabiertos. Y así, con su estilo tan único y tan Cyrus, la exestrella de Disney volvió a triunfar sobre el escenario del iHeartRadio Music Festival 2020.

A pesar de que este año el festival tuvo que celebrarse de manera virtual y no contó con el calor del público debido a las restricciones impuestas por la pandemia del Coronavirus, el iHeartRadio Music Festival 2020 prometía dar mucho de qué hablar. Y así fue. Después de un impresionante debut la noche del 18 de septiembre, en la sesión del sábado, Miley Cyrus brilló con una extraordinaria performance en la que exhibió un outfit extremadamente atractivo que ya había desvelado anteriormente en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 18 Sep, 2020 a las 7:51 PDT

Y es que quienes pensaban que su vestido de los VMA 2020 era icónico, mucho más lo fue el ‘lookazo’ de la noche del pasado sábado. La joven de 27 años deslumbró a todos con su traje negro semi-transparente diseñado por Thierry Mugler que resaltaba un atrevido escote y su tonificado abdomen. Además, la diva complementó su atuendo con una colección de llamativas joyas vintage con anillos de formas geométricas, pulseras de cadena y un voluptuoso collar que combinaban perfectamente con su cegadora sombra de ojos y sus labios rojo pasión.

Cyrus publicó un vídeo en su Instagram que dejaba disfrutar de su look desde todos los ángulos y lo tituló: “Lo eliminaré pronto. @iheartfestival”. Una publicación que no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a Vanessa Hudgens que comentó: “No te atrevas”.

Los temazos con los que Miley arrasó en el escenario

Nos ha encantado el outfit elegido por Miley para el festival pero, sin duda, lo mejor de la noche del sábado fue cuando hizo estallar el escenario con su rockera cover de Heart of glass, de Blondie, para continuar con Nothing breaks like a heart y finalizar con su nueva canción, Midnight sky. No sin antes dejar atónitos a todos con su sensual representación de Who owns my heart en medio de una atmósfera de luz roja que nos trajo un montón de recuerdos de la Miley de 2010.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 20 Sep, 2020 a las 1:42 PDT

Y es que aunque nos fascine el último single de Miley Cyrus, Midnight sky y está resultando todo un éxito que ya acumula más de 75 millones de reproducciones en Spotify, lo cierto es que, en números, no se puede comparar con los exitazos de Miley de Party in the U.S.A (2009) o su icónico Wrecking Ball que acumula más de un billón de reproducciones en Youtube.

Son muchos los fans de la artista que coinciden en que sus inicios en solitario tras salir de la factoría Disney fueron los mejores años musicales de la artista y por esto, Miley dejó a todos alucinando representando en los escenarios Who owns my heart, un momento épico y muy esperado por todos sus seguidores. “Estoy flipando con esta versión de su propia canción diez años después. Esta chica podría jubilarse ahora y su legado ya estaría establecido, ¡es increíble! 😍 😍 😍 ”. Comentó una de sus fans.

Al terminar el espectáculo, la cantante de The climb explicó el porqué de las canciones que representó. “Me encanta cantar en iHeart porque es ecléctico y nunca se centran en una sola canción, hay mucha más música. Cuando voy a otros shows se encasillan en un género específico y yo no siento que sea una artista de un género específico, puedo cantar Heart of glass; Nothing breaks like a heart o Who owns my heart; uno de mis primeros temas, y a mí me encanta celebrar todos los diferentes tipos de música”, confesó la estrella del pop.