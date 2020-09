Sara Carbonero, Paula Echevarría o Toñi Moreno muestran su apoyo a Madrid de la misma manera

Últimamente Madrid llena titulares e informativos por el descontrol del virus que tiene la capital de nuestro país y las noticias que cada día genera Díaz Ayuso. Noticias tristes y poco agradables que están creando una imagen negativa de la ciudad. Por eso, algunos de los que viven en Madrid han querido reivindicarla. Sara Carbonero, Paula Echevarría o Toñi Moreno lo han hecho de la misma manera.

La librería Amapolas ha compartido un texto que intenta reivindicar las cosas positivas de la ciudad y ellas lo han difundido junto a una imagen en blanco en la que resalta el nombre de la ciudad.

“Madrid da la bienvenida sin preguntarte de dónde vienes. Se viste de largo para recibirte y alarga sus noches para que los recuerdos no te olviden. Madrid dibuja calles en mapas que no existen”, comienza el texto.

“En Madrid los gatos vigilan tras las cortinas, observan a los que llegan para comenzar una vida. Muchos madrileños tienen un pueblo al que regresar, porque de allí salieron los familiares valientes que partieron años ha. En Madrid hay pijos y yonkis, barrios y barriadas, adoquines amarillos y calles Reales, putas, nostálgicos, trabajadores y gobernantes, ciclistas y patinetes. Churrerías y pinchos. Lujo y pobreza. Madrid es caos y desorden. Ruido y bullicio. Gin a cualquier hora, restaurantes con estrella o con cerveza en botella. Conciertos clandestinos y grandes recintos atestados de público, teatros con butacas de terciopelo rojo y salas diminutas, librerías y museos, galerías y artistas callejeros. Universidad y escuela. Bares y salas de fiesta”, continua un texto que los vecinos madrileños entenderán y les hará sentirse en casa.

“Madrid aparece tras el mostrador cuando el turista llega. Todo lo que quieras, le dice, tenemos todo lo que puedas necesitar en esta vida o en cualquier otra. Incluso el silencio. Madrid también es silencio. Y cobijo. Y refugio. Y escondite. Es el lugar en el que se encuentran los amigos para toda la vida. Y los amores fugaces. Y los amantes invisibles”, continua el texto de tintes literarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 21 Sep, 2020 a las 10:52 PDT

Pero se nos olvida todo esto porque la actualidad se impone. “Madrid ha dejado de ser Madrid de pronto. El aire pesado ralentiza el tiempo y las calles se llenan de nada, de vacíos y de desencuentros. Madrid está siendo castigada y ahora necesita que le devolvamos lo que nos ha dado, o parte de ello al menos. Porque Madrid volverá y será tan generosa como siempre lo fue. Nos recordará a los que no la abandonamos y nos lo agradecerá como sólo ella sabe hacerlo y volveremos a los «te acuerdas» que ahora no dejamos de mencionar por no poder crear nuevos recuerdos. Le debemos parte de lo que somos, no la olvidemos ni la abandonemos. Madrid nunca nos falló. 💙 #Madrid”.

Unas palabras que han despertado el sentimiento madrileño de muchos vecinos como Maxim Huerta, Mar Saura, Águeda López o Ana Risueño, que han recordado que Madrid es más que esos titulares que empañan su imagen en los últimos días.