11 de 24 V, Ley y orden, Revolution, Érase una vez, The Expanse... A Elizabeth Mitchell no le ha faltado trabajo en televisión. Pero tampoco en cine: fue la senadora Charlie Roan en Election, la noche de las bestias, participó junto a Paul Walker en La prueba del crimen en 2006 y actualmente tiene cuatro películas en proceso de postproducción, y una de ellas, Never Too Late, cuenta con un reparto de escándalo en la que también están Ellen Burstyn (Requiem por un sueño), James Caan (El Padrino) y Christopher Lloyd (Regreso al futuro). Tendremos Juliet para rato.